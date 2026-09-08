特朗普狂發圖，包括「月球是我們的」及覆蓋墨西哥、加拿大等美國地圖。(AP)

美國總統特朗普在美國勞動節長周末期間，於社交平台Truth Social發佈發布數十則圖片及訊息，當中不少被指由人工智能(AI)生成，當中包括聲稱擁有月球，以及覆蓋加拿大、墨西哥、中美洲大部分地區等的「擴充版」美國地圖，，被指是暗示企圖吞併相關地區。3

特朗普周一(7日) 在社交平台發布一張地圖圖片，將美國國旗圖案覆蓋在美國、加拿大、墨西哥、中美洲大部分地區、格陵蘭島、冰島、古巴和牙買加等加勒比島嶼上。特朗普過去曾多次鼓吹加拿大成為美國一州，又要求控制格陵蘭及巴拿馬運河；不過，把墨西哥、冰島、古巴及部分加勒比地區一併置於星條旗之下，則是今次圖片的新元素。