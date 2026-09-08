特朗普狂發圖 包括「月球是我們的」及覆蓋墨西哥、加拿大等美國地圖

美國總統特朗普在美國勞動節長周末期間，於社交平台Truth Social發佈發布數十則圖片及訊息，當中不少被指由人工智能(AI)生成，當中包括聲稱擁有月球，以及覆蓋加拿大、墨西哥、中美洲大部分地區等的「擴充版」美國地圖，，被指是暗示企圖吞併相關地區。3
特朗普周一(7日) 在社交平台發布一張地圖圖片，將美國國旗圖案覆蓋在美國、加拿大、墨西哥、中美洲大部分地區、格陵蘭島、冰島、古巴和牙買加等加勒比島嶼上。特朗普過去曾多次鼓吹加拿大成為美國一州，又要求控制格陵蘭及巴拿馬運河；不過，把墨西哥、冰島、古巴及部分加勒比地區一併置於星條旗之下，則是今次圖片的新元素。
兩日狂發數十帖文 多幅疑屬AI圖
特朗普還發布了許多由AI生成的太空相關的圖片。包括一張月球相關圖片，暗示月球是美國的。圖上配文寫道「月球是我們的」，文字後附上了一面美國國旗；一張寫有「美國太空軍裝」的圖片等。雖然這批圖片未必等同正式政策文件，但由在任總統親自發布，加上特朗普過去確曾提出領土及地名變更主張，因此仍引起國際輿論關注。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。