普京乘車穿越森林遇老虎　下令不要打擾(有片)

俄羅斯總統普京在濱海邊疆區乘車穿過一片森林時，遇到了一隻老虎。據俄媒發布的視頻顯示，這只老虎從森林中走上道路，在普京乘坐的車輛前方行走了一段時間後離開。
根據俄羅斯《塔斯社》報道，普京於上周四(3日)參加東方經濟論壇期間，分享了這次經歷。他表示，當他們乘車穿過森林時，一隻老虎突然出現，在車前走動並搖著尾巴，遲遲不願離去。由普京的保安人員從車內拍攝的影片顯示，汽車正向前慢駛，一隻老虎在汽車前方急步避開，但疑似見遲遲未能擺脫汽車，未幾離開主道路。
佩斯科夫：普京當時要求不要干擾老虎
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)透露，普京當時要求不要干擾這隻老虎。俄羅斯濱海邊疆區行政長官Oleg Kozhemyako表示，本世紀初期，該地區老虎遭到偷獵者大量捕殺，引發社會各界對於老虎種群數量的擔憂。近年來，在俄羅斯政府和公益組織的支持下，濱海邊疆區的老虎數量已增加到550至600隻。
📺Unique footage has emerged, captured by members of the Presidential Security Service during Vladimir #Putin’s recent trip to the #Primorsky region🐅— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) September 7, 2026
The video, published by journalist Pavel Zarubin, shows the head of state’s motorcade meeting an #Amur Tiger right on a forest… pic.twitter.com/ITzLRxFeRP
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