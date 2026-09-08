普京乘車穿越森林遇老虎　下令不要打擾(有片)

俄羅斯總統普京在濱海邊疆區乘車穿過一片森林時，遇到了一隻老虎。據俄媒發布的視頻顯示，這只老虎從森林中走上道路，在普京乘坐的車輛前方行走了一段時間後離開。

根據俄羅斯《塔斯社》報道，普京於上周四(3日)參加東方經濟論壇期間，分享了這次經歷。他表示，當他們乘車穿過森林時，一隻老虎突然出現，在車前走動並搖著尾巴，遲遲不願離去。由普京的保安人員從車內拍攝的影片顯示，汽車正向前慢駛，一隻老虎在汽車前方急步避開，但疑似見遲遲未能擺脫汽車，未幾離開主道路。