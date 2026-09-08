廿歲仔徒手攀岩受困79米　單手報警問「會上新聞嗎？」(有片)

美國早前發生一宗高空受困事件，一名男子在徒手攀登峭壁時高估自身能力，不幸卡在79米高的岩壁上進退兩難。他單手抓著岩壁、另一隻手滑手機打電話求救，還特別請搜救人員不要通報媒體，直言「怕被爸爸罵」。救援團隊出動無人機鎖定位置後，花費 42 分鐘便將他安全救下。

綜合報道，事發於8月25日晚間7時許，20歲男子Thomas Perry前往喬治亞州北部的約納山(Mount Yonah)挑戰徒手攀爬。然而他僅穿著普通跑鞋且背著重物，因走錯路線，不幸受困於距離地面約79米高的陡峭花崗岩壁上。當時他腳下踩著一塊僅有20英吋見方(約50厘米乘50厘米)的極小岩石落腳點，既無法繼續向上登頂，也無法安全向下撤退。男子被迫單手抓著岩壁凸起處維持平衡，以騰出另一隻手拿出手機撥打911報案。報道指，在求救過程中，Thomas語氣異常冷靜，甚至特地向接線員關注今次事件會否被媒體報道，並坦承「不想讓爸爸看到」。