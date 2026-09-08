巴黎鐵塔要女員工「迴避」印度教訪團 罷工抗議關閉一天

巴黎鐵塔安排一個約100人的印度教團體作私人參觀期間，營運方要求女性員工暫時離開她們的崗位，改由男性員工頂替。事件引發員工抗議，鐵塔周一(9月7日）因員工罷工全天候關閉。(路透社)

法國巴黎艾菲爾鐵塔上周六(5日)早上安排一個約100人的印度教團體作私人參觀期間，營運方要求女性員工暫時離開她們的崗位，改由男性員工頂替。事件引發員工抗議，更已升級為政治風波，巴黎市政府揚言展開調查。鐵塔周一(9月7日）因員工罷工全天候關閉。

今次關閉是因為員工不滿上周六印度教靈修團體BAPS到訪時，女員工被要求離開工作崗位，並轉移至其他區域，部分崗位甚至由男員工接替；且所有女員工在代表團停留期間均被禁止穿越特定區域，令員工深感震驚。事件引發鐵塔員工工會不滿，周一早上同管理層開會。有工會代表指，管理層已道歉，確保今後不再發生同類事件。會議期間鐵塔展示告示牌，指由於營運原因要推遲開放時間。負責營運該地標的SETE公司坦承，該印度教代表團確實曾提出限制「與女性互動」的要求，公司也坦承「這些條件當初根本不應該被接受」。

巴黎市長格雷瓜爾表示，認同女員工的憤怒，必須盡快查明事件真相。國民議會議長布朗皮韋就指，歡迎其他人並不意味放棄法國的價值觀，而女性在公共生活中扮演重要角色，沒有人要求將他們當作透明。

涉及的印度教團體發聲明，解釋由於人數眾多，為免打擾其他遊客，特意安排在鐵塔早上開放初期進入參觀，期間並無任何人被拒諸門外，但對造成任何不便或困擾致歉。