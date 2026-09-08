德國極右「另類選擇黨」地方議會勝出創歷史　總理默茨重申不會合作

德國東部薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）州議會選舉結果震撼政壇，極右派「德國另類選擇黨」（AfD）以約44%的得票率創下歷史性勝利，首度成為戰後德國州級選舉第一大黨。雖然未能取得過半席次，但AfD已積極向總理默茨（Friedrich Merz）所屬的基督教民主聯盟（CDU）示好，希望爭取保守派議員支持，挑戰德國長年奉行、拒絕與極右勢力合作的「防火牆」原則。

首度成為戰後德國州級選舉第一大黨

根據官方結果，AfD在此次選舉中獲得約43.8%至44%的選票，在83席州議會中拿下39席，距離單獨執政所需的過半席次仍差數席，因此必須尋求其他政黨或個別議員支持，才能取得執政權。