德國極右「另類選擇黨」地方議會勝出創歷史　總理默茨重申不會合作

德國東部薩克森－安哈特邦（Saxony-Anhalt）州議會選舉結果震撼政壇，極右派「德國另類選擇黨」（AfD）以約44%的得票率創下歷史性勝利，首度成為戰後德國州級選舉第一大黨。雖然未能取得過半席次，但AfD已積極向總理默茨（Friedrich Merz）所屬的基督教民主聯盟（CDU）示好，希望爭取保守派議員支持，挑戰德國長年奉行、拒絕與極右勢力合作的「防火牆」原則。
首度成為戰後德國州級選舉第一大黨
根據官方結果，AfD在此次選舉中獲得約43.8%至44%的選票，在83席州議會中拿下39席，距離單獨執政所需的過半席次仍差數席，因此必須尋求其他政黨或個別議員支持，才能取得執政權。
AfD共同主席克魯帕拉（Tino Chrupalla）呼籲CDU議員拋開黨派對立，共同組成「中間偏右的保守派多數」，並批評主流政黨排拒AfD的「防火牆」政策不符合民主精神。州長候選人西格蒙德（Ulrich Siegmund）也表示，將與各黨團展開接觸，尋求成立穩定政府。
默茨承認動搖政黨根基
不過，德國總理默茨隨即重申，CDU不會與AfD合作，強調這項選舉結果雖然「動搖了整個政黨根基」，但政府仍將堅守憲政體制與民主原則。他坦言，執政聯盟支持度低迷，反映選民對中央政府的不滿，也顯示德國政黨體系正經歷重大變化。
主場限制移民 與俄羅斯恢復關係
分析指出，AfD此次大勝，再度凸顯德國東部地區對移民、經濟發展及生活成本等議題的不滿。AfD主張大幅限制移民、停止軍事援助烏克蘭、恢復與俄羅斯的關係，成功吸引部分對現狀失望的選民支持。
選舉結果也引發歐洲各國關切。法國與波蘭政府均形容，AfD崛起釋放出令人憂心的政治訊號，擔心極右民粹勢力持續擴張，將衝擊歐洲政治穩定與歐盟團結。
儘管AfD尚未取得州政府執政權，但這場歷史性勝利已讓外界開始關注，德國主流政黨是否仍能維持對極右勢力的政治封鎖，以及AfD能否藉此進一步擴大影響力，為2029年聯邦大選奠定基礎。
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