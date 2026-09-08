3寶爸疑無視警告跳水　頭撞50厘米淺水區斷頸身亡(有片)

土耳其一名39歲男子，日前到南部度假勝地阿拉尼亞(Alanya)一間酒店度假期間，儘管現場已設有禁止跳水的警告標誌及防護設施，他僅以肉眼觀察水面後，助跑越過防護設施，頭向下跳入水深僅約50厘米的淺水區，頭頸猛烈撞上海床，受到致命傷勢，經搶救後仍宣告不治。
綜合報道，事故發生於當地上周六(5日)下午約3時，在安塔利亞省Konaklı一間海濱酒店碼頭。已婚並與妻子育有3名子女的39歲男子Arif Erman走到碼頭邊緣，以肉眼觀察水深。網上影片顯示，Arif向海面俯瞰，似乎觀察準備的落點，停留一段時間後，他向後退了數米，隨即朝碼頭邊緣跑去，越過防護設施，縱身跳入海中。然而，該處水深僅約50厘米，Arif入水後頭部直接撞上海床。附近數名民眾聽到聲響立即做出反應並靠近查看，一名救生員隨即下水協助救援，可見救生員落水後，水深僅到他的大腿。
事主疑無視警告及禁止跳水標誌
報道指，救生員把Arif被救上岸後，立即施以心肺復甦術，救護人員隨後抵達現場接手急救，並將他送往附近醫院。儘管醫療人員持續搶救，Arif仍因傷勢過重，在送醫後不久宣告死亡，遺體後續將運回其故鄉安葬。報道提到，發生事故的海濱碼頭因當地水位偏低，所以設有警告及禁止標誌，提醒遊客跳水可能發生危險，並設置防護設施阻止遊客跳水或潛水。事故發生後，當地相關單位已展開調查，包括檢視酒店監視器拍攝的相關畫面，並調查酒店在碼頭安全管理方面是否存在疏失，以進一步釐清事發經過與責任。
İzleyenleri dehşete düşüren görüntü!— Halk TV (@halktvcomtr) September 5, 2026
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babası Arif Erman, iskeleden denize atladı
50 santim suya balıklama atlayan Erman, hayatını kaybettihttps://t.co/CwKgXQd7lR pic.twitter.com/RqNhw8r59M