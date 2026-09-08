擁2710萬粉絲　金毛網紅Tucker罹癌逝世　媽媽抱骨灰盒灑淚道別(有片)

在網上擁有2,710萬粉絲的8歲金毛尋回犬Tucker Budzyn，近日傳出因淋巴癌併發症離世。飼主Courtney Budzyn日前含淚宣布，Tucker在確診癌症不到一個星期就突然病情惡化，最終仍未能撐過這場抗癌戰，於9月2日去世。
綜合報道，來自美國密西根州的網紅犬Tucker的主人Courtney上周六(5日)在網上宣布，Tucker已於2日因罹患淋巴癌去世，距離她於上月30日對外公開Tucker罹癌的消息不到一周。影片中，她手中抱著一個疑似裝有Tucker骨灰的盒子，悲傷表示，「我原本以為上次會是我最後一次製作這麼悲傷的影片，結果事實並非如此，Tucker走了……」。Courtney說，發現Tucker患癌後，治療初期情況一度好轉，然而癌細胞在Tucker的腸道上留下一個洞，導致感染讓病情一夕之間惡化，送院接受抗生素和輸液治療仍無法控癌症引發的併發症，最終只能放手讓Tucker離世。
飼主感謝粉絲這些年支持 承諾繼續向前走
Courtney於2018年收養Tucker，在牠8星期大已經為牠設立社交帳號，因為用爪子扒冰塊和玩黑色塑膠髮夾等影片開始走紅，在TikTok、Instagram(IG)、YouTube、X和Facebook(FB)等平台上均擁有破百萬粉絲，總粉絲數高達2710萬人。隨著Tucker走紅，讓飼主Courtney與丈夫Mike辭去原本的工作，專心投入Tucker的網路事業。Courtney表示，Tucker在去世前的3周，度過了牠一生中最美好的時光：「我不知道未來要如何活下去，但我必須活下去，牠守候在我身邊這麼多年，不會讓我放棄的」，她感謝這些年所有粉絲的支持，承諾未來會繼續向前走，慢慢治癒傷痛。
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