擁2710萬粉絲　金毛網紅Tucker罹癌逝世　媽媽抱骨灰盒灑淚道別(有片)

在網上擁有2,710萬粉絲的8歲金毛尋回犬Tucker Budzyn，近日傳出因淋巴癌併發症離世。飼主Courtney Budzyn日前含淚宣布，Tucker在確診癌症不到一個星期就突然病情惡化，最終仍未能撐過這場抗癌戰，於9月2日去世。

綜合報道，來自美國密西根州的網紅犬Tucker的主人Courtney上周六(5日)在網上宣布，Tucker已於2日因罹患淋巴癌去世，距離她於上月30日對外公開Tucker罹癌的消息不到一周。影片中，她手中抱著一個疑似裝有Tucker骨灰的盒子，悲傷表示，「我原本以為上次會是我最後一次製作這麼悲傷的影片，結果事實並非如此，Tucker走了……」。Courtney說，發現Tucker患癌後，治療初期情況一度好轉，然而癌細胞在Tucker的腸道上留下一個洞，導致感染讓病情一夕之間惡化，送院接受抗生素和輸液治療仍無法控癌症引發的併發症，最終只能放手讓Tucker離世。