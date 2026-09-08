日本北海道多個公廁光管被換平價貨　惹網民猜測

日本網民發現，近期在北海道札幌市的多個公園的廁所外，都被貼上公告，呼籲公眾不要為廁所換光管。據媒體查詢後，證實自去年9月，全札幌市有54個公廁合共148支光管被人用廉價貨換走，當局未知道是盜竊還是其他原因，但呼籲公眾提供換光管者的身份。然而有網民提出一個震驚的說法，指也有可能被人換上裝有鏡頭的光管。

《讀賣新聞》的報道，札幌市近期接連發生公廁光管被換走的事件。據市政府管理部門表示，自去年9月起，清潔公司表示公廁的光管被人更換了，當中涉及多個地區包括白可、豐平、厚別、清田區等地的公廁，新的光管比舊的更便宜，但未發現有可疑的攝影機。市政府之後以預防火災及事故為理由，將有關的光管再更換，並向警察求助，在公廁外張貼告示索取換光管者的身份，不過市政府目前仍未知道換光管的人的身份。