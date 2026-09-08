尼泊爾留學生疑發生感情糾紛　遭棄屍日本福岡河中

日本福岡發生外籍留學生的命案，一名25歲入讀日本專業學校的尼泊爾女子，被棄屍中央區的河上。警察其後拘捕2男1女的尼泊爾人，涉嫌與案件有關。
日本媒體報道，今年8月19日在福岡市那珂川上，發現25歲的尼泊爾女留學生拉什米的屍體。被發現的地點距離拉什米住所約2公里的河流下游。警察其後在拉什米的住所發現有血跡及打鬥過的痕跡，而拉什米身體有多處的傷痕，包括頭部被硬物打過。福岡警察今日（8日）公布，拘捕3名尼泊爾人，分別是28歲的女子塔曼森斯、25歲的男子阿斯米塔以及23歲男子柏雲，3人涉嫌殺害拉什米後，將其拋入河中致死。據法醫解剖後，證實拉什米是溺死，因此相信3人襲擊拉什米後，將她拋入河中致死。
警察指，3人估計是在上月18日晚上11時半至翌日凌晨12時15分，在拉什米家中犯案，以一個平底鍋多次敲打拉什米的頭，之後將拉什米拋入河中。警察指，由於拉什米的男友與塔曼森斯同居，因此懷疑可能是感情糾紛導致事件，警察仍在調查3人的動機及詳情。
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