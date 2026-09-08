南韓稱逾100名罪犯匿藏當地　逾三分一中國人

南韓警察廳向國會提交的文件指，據南韓警察在當地的統計，有110名外國的罪犯滯留南韓當地，當中最多為中國的逃犯，有40人，佔整體的36%，而多數匿藏的罪犯，多數涉及詐騙活動。
由南韓警察廳向共同民主黨議員金峻煥提交的資料，海外潛逃至南韓的罪犯至上月12日為止有110人。當中40人是中國向國際刑警提出通緝的人士，之後到烏茲別克有19人，蒙古亦有17人，多數來自南韓周邊的國家。而當中有47人涉及欺詐，其他包括違反《兒童與青少年法》、綁架、教唆、非法拘禁和賣淫，共29人。之後到販毒、竊盜及違反《道路交通法》等。
南韓警察指，基於國家互助，加強南韓境內的調查將有助提高潛逃國外犯罪者的落網率。中國當局正配合南韓警方逮捕從南韓逃往中國的詐騙犯，例如網路釣魚詐騙犯，去年已有192人被遣返回韓國。同時南韓亦加強與蒙古的合作，今年已有13名南韓罪犯被遣返南韓。金峻煥回應有關資料指：「國外犯下嚴重罪行的逃犯藏匿在國內，這是一個嚴重威脅公民安全的問題”，並強調警方需要增加人員和預算，以大幅提高對逃犯的抓捕率。
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