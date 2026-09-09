也門胡塞武裝襲沙特致73人受傷　能源設施一度起火

也門什葉派武裝組織「胡塞武裝」（Houthis）近日對沙特阿拉伯南部多處民用及能源設施發動新一波導彈與無人機攻擊，造成至少73名平民受傷，其中包括婦女與兒童，部分能源設施起火並一度暫停運作，區域緊張情勢進一步升高。
沙特阿拉伯領導的聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）表示，胡塞武裝此次攻擊目標包括艾卜哈（Abha）、海米斯穆謝特（Khamis Mushait）、吉贊（Jazan）及奈季蘭（Najran）等城市的民用與經濟設施，形容這是「危險升級」，也是對沙國主權及居民安全的公然挑釁。聯軍強調，將採取一切必要軍事行動回應攻擊。
沙國：將採軍事行動回應
沙國能源部表示，南部多處能源設施在當地時間8日凌晨遭到襲擊，引發多處火勢，相關設施一度停止運作。傷者目前均已送醫治療，緊急應變人員已控制火勢，並展開損害評估與修復作業。
截至目前，胡塞武裝尚未立即就沙方公布的73人傷亡數字作出回應。不過，該組織稍早指控沙國空襲也門北部焦夫省（al-Jawf）一座監獄，造成至少7人死亡，並揚言「沙國持續侵略也門將付出代價」。沙特阿拉伯則未回應相關指控。
數萬名民眾流離失所
也門內戰自2014年爆發以來，胡塞武裝控制首都薩那（Sanaa）及北部大片地區，沙特阿拉伯則自2015年起率領阿拉伯聯軍支持也門國際承認政府。雙方曾在2022年於聯合國斡旋下達成停火，使戰事大幅降溫，但近來隨着也門政府軍展開反攻，加上區域衝突擴大，停火局面已逐漸瓦解。
此外，世界衛生組織（WHO）指出，自8月24日以來，也門衝突已造成超過1,000人死傷，數萬名民眾流離失所。分析認為，此次青年運動再度攻擊沙國能源設施，不僅加劇中東安全風險，也引發市場對原油供應的憂慮，推升國際油價走高。
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