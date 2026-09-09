也門胡塞武裝襲沙特致73人受傷　能源設施一度起火

沙特阿拉伯領導的聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）表示，胡塞武裝此次攻擊目標包括艾卜哈（Abha）、海米斯穆謝特（Khamis Mushait）、吉贊（Jazan）及奈季蘭（Najran）等城市的民用與經濟設施，形容這是「危險升級」，也是對沙國主權及居民安全的公然挑釁。聯軍強調，將採取一切必要軍事行動回應攻擊。

截至目前，胡塞武裝尚未立即就沙方公布的73人傷亡數字作出回應。不過，該組織稍早指控沙國空襲也門北部焦夫省（al-Jawf）一座監獄，造成至少7人死亡，並揚言「沙國持續侵略也門將付出代價」。沙特阿拉伯則未回應相關指控。

沙國能源部表示，南部多處能源設施在當地時間8日凌晨遭到襲擊，引發多處火勢，相關設施一度停止運作。傷者目前均已送醫治療，緊急應變人員已控制火勢，並展開損害評估與修復作業。

數萬名民眾流離失所

也門內戰自2014年爆發以來，胡塞武裝控制首都薩那（Sanaa）及北部大片地區，沙特阿拉伯則自2015年起率領阿拉伯聯軍支持也門國際承認政府。雙方曾在2022年於聯合國斡旋下達成停火，使戰事大幅降溫，但近來隨着也門政府軍展開反攻，加上區域衝突擴大，停火局面已逐漸瓦解。

此外，世界衛生組織（WHO）指出，自8月24日以來，也門衝突已造成超過1,000人死傷，數萬名民眾流離失所。分析認為，此次青年運動再度攻擊沙國能源設施，不僅加劇中東安全風險，也引發市場對原油供應的憂慮，推升國際油價走高。