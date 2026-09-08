東京飛首爾4乘客沒過移民局即離開機場 只因地勤人員這樣做

咁都得！？大韓航空一架從日本飛往南韓的客機降落首爾金浦機場後，停機坪接駁巴士司機竟誤將52名國際線乘客載到國內線客運大樓，導致這些乘客未經過移民部門及海關檢查便進入客運大樓，其中4人更離開機場……

媒體報道，事發於今年6月7日，涉事的大韓航空KE2106航班從東京羽田機場飛抵首爾金浦機場後，多輛接駁巴士將乘客分批送往國際線客運大樓，讓他們辦理入境手續。

然而，其中一輛載有52名乘客的接駁巴士，司機竟看錯路線開往國內線客運大樓，並讓乘客下車。乘客們不知就裡，下車後便隨著人潮，與其他乘客一同進入國內線客運大樓。結果，這52人的入境及海關檢查手續被「完全省略」。直到部分人覺得奇怪、主動向機場人員查詢後，大韓航空才驚覺接駁巴士司機擺烏龍。