東京飛首爾4乘客沒過移民局即離開機場 只因地勤人員這樣做

咁都得！？大韓航空一架從日本飛往南韓的客機降落首爾金浦機場後，停機坪接駁巴士司機竟誤將52名國際線乘客載到國內線客運大樓，導致這些乘客未經過移民部門及海關檢查便進入客運大樓，其中4人更離開機場……
媒體報道，事發於今年6月7日，涉事的大韓航空KE2106航班從東京羽田機場飛抵首爾金浦機場後，多輛接駁巴士將乘客分批送往國際線客運大樓，讓他們辦理入境手續。
然而，其中一輛載有52名乘客的接駁巴士，司機竟看錯路線開往國內線客運大樓，並讓乘客下車。乘客們不知就裡，下車後便隨著人潮，與其他乘客一同進入國內線客運大樓。結果，這52人的入境及海關檢查手續被「完全省略」。直到部分人覺得奇怪、主動向機場人員查詢後，大韓航空才驚覺接駁巴士司機擺烏龍。
大韓航空回應
大韓航空回應表示，確認是地勤接駁車司機弄錯路線，才導致乘客被送到國內線客運大樓。事發後，航空公司已立即通知機場相關單位，並安排涉及的乘客補辦入境等手續。
大韓航空被罰款
報道指，其中4名乘客未通過入境及海關檢查便走出機場。南韓出入境管理部門隨即聯絡，4人才返回金浦機場補辦入境等手續。
南韓國土交通部調查事件，判定大韓航空在接駁巴士運送過程中未有切實執行相關程序，屬嚴重違反安檢規定，因此對大韓航空罰款1,000萬韓圜(約58,282港元)。
大韓航空表示，已深刻認識問題的嚴重性，將重新檢視機場營運流程，並全面檢討並採取必要措施，確保同類事件不再發生。
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