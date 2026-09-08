中國人冒「納粹受害者」後裔呃德國護照 殺人犯自爆付470萬中介費

數十名來自中國的移民涉嫌於犯罪集團協助下，冒充納粹德國時期遭迫害猶太人的後裔，藉此騙取德國公民身分與護照(網上圖片)

德國《明鏡週刊》近日披露移民身分詐欺案，數十名來自中國的移民涉嫌於犯罪集團協助下，冒充納粹德國時期遭迫害猶太人的後裔，藉此騙取德國公民身分與護照。德國聯邦刑事調查局與杜塞爾多夫檢察院正針對32名疑犯展開深入調查，其中約半數已成功獲批德國護照，其餘人員則已提交入籍申請。

檢方指，涉案人士主要利用德國《基本法》第116條的特殊入籍條款漏洞，任何在納粹德國期間被剝奪德國國籍者及其後代，都可以申請並重獲德國國籍，即使是納粹受害者的非婚生後代，也能依照該條款獲得德國國籍。該條文豁免語言能力、居住年限及入籍費用等嚴格要求，亦不用放棄原有國籍。疑犯透過公開歷史檔案獲取真實納粹受害者的生平資料，再夥同以色列中介偽造生平與家族譜系，並經由公證複印件遞交申請，藉以規避聯邦行政管理局的審查。嫌疑犯似乎利用了德國人的歷史罪惡感，受理納粹受害者後代入籍申請的政府工作人員通常會很迅速地審批。

以色列中介協助

整宗詐欺案的曝光，源於2024年在菲律賓涉嫌綁架並殺害兩名華裔商人的中國籍命案逃犯劉某。美國聯邦調查局追查其行蹤時發現，劉某及其家屬持有的德國護照疑涉偽造身份。劉某於同年10月在美落網後供認，支付約60萬美元(約470萬港元)中介費即可在一年多內取得德國籍。

多名疑犯「掛靠」同一對猶太夫婦名下

調查顯示，多名疑犯均「掛靠」在同一對逃難的猶太夫婦名下，甚至捏造出相隔僅9個月出生的「子嗣」關係。目前，劉某已於今年7月被美方移交遣返中國，德國執法部門強調，現階段曝光的32名涉案者恐僅為冰山一角。部分涉案中國籍人士疑似是為了躲避中國執法而出逃海外，有些人甚至涉及詐騙、綁架和謀殺等重大犯罪。他們透過偽造家族史、身分及相關文件，將自己與遭納粹政權迫害、剝奪德國國籍的猶太人建立虛假的親屬關係，進而利用德國法律取得新身分。