日本鐵膠上月因撳停新幹線被捕　今再偷車廂迪士尼頭枕套

上月在日本京都，因為拍攝新幹線「黃醫生」而按下緊急停車掣被起訴的日本自稱攝影師的鐵路愛好者，在本月再度被拘捕。今次他被指在新幹線列車內，偷竊3個與東京迪士尼合作計劃的車廂頭枕套。

日本京都府警察今日（8日）公布，28歲自稱自由攝影師的男子加藤獎，再一次被拘捕，今次罪名是盜竊。他被指在上月2日的下午1時32分至35分期間，在一列從滋賀縣米原市開往京都的新幹線列車上，偷取共3個的頭枕套，價值9,900日圓。有關的頭枕是東京迪士尼海洋慶祝開幕25周年而合作的新幹線主題活動而設。