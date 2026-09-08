日本鐵膠上月因撳停新幹線被捕　今再偷車廂迪士尼頭枕套

上月在日本京都，因為拍攝新幹線「黃醫生」而按下緊急停車掣被起訴的日本自稱攝影師的鐵路愛好者，在本月再度被拘捕。今次他被指在新幹線列車內，偷竊3個與東京迪士尼合作計劃的車廂頭枕套。
日本京都府警察今日（8日）公布，28歲自稱自由攝影師的男子加藤獎，再一次被拘捕，今次罪名是盜竊。他被指在上月2日的下午1時32分至35分期間，在一列從滋賀縣米原市開往京都的新幹線列車上，偷取共3個的頭枕套，價值9,900日圓。有關的頭枕是東京迪士尼海洋慶祝開幕25周年而合作的新幹線主題活動而設。
而加藤上月也是在同一日，因為在京都站遇到新幹線檢查列車的「黃醫生」，故意按下緊急停車掣來拍攝，被警察以業務妨礙而拘捕。警察表示，他們在當日調查加藤涉及按動緊急停車掣時，同時也收到頭枕套失竊的舉報，並進行調查。警察透過新幹線車廂內及車站的閉路電視，鎖定加藤而在今日拘捕。警察表示，加藤稱要向律師查詢後才回應，而警察在調查他還有沒有涉及其他罪行。
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