日本名古屋暴雨水浸　逾百萬人要疏散

日本繼上月後，今日（8日）再發生嚴重暴雨，愛知縣及岐阜縣出現線狀降水帶，造成多處水浸，名古屋大量街道變成澤國，市內有60萬多戶，共117萬人需要撤離至安全地點。
日本暴雨持續，今日在愛知縣西部以及岐阜縣美濃地方一帶發生嚴重暴雨，其中在名古屋市，錄到史上最高，1小時101.5毫米的雨量。名古屋市下午近6時隨即向全市廣泛地區發出「第5級緊急安全警告」，預計市內的矢田川及植田川會出現洪水，全市共14個區，607,879戶需要疏散，共涕及1,172,102人。呼籲身處危險區域的人，要立即採取措施確保自身安全，例如轉移到地勢較高的地方或附近不太可能被洪水淹沒的建築物內。同時日本當局亦向流經愛知以及岐阜縣的莊內川發出第5級氾濫警告，呼籲居民要遠離河川，以及採取確保個人安全的行動。
名鉄が完全に止まって唯一の手段の市バスで地下鉄駅へ移動。— 温泉と音楽で何とか生きてる人 (@69fest) September 8, 2026
山﨑川氾濫間近で名古屋市交通局の市バスが新瑞橋付近で車内にまで泥水が入って来てめちゃんこヤバいです。泣
名古屋付近の線状降水帯による非常に激しい雨(猛烈な雨)で新瑞橋がお亡くなりに。
氾濫間近でずっとサイレン鳴ってて怖すぎる！ pic.twitter.com/VOQKTzGTbn
受大雨的影響，東海道新幹線一度停駛，至下午5時後恢復，但列車服務大幅受阻。而其他一般JR列車，東海道線共和至大垣、中央線名古屋至中津川、關西線名古屋至龜山全部停駛，其餘部份路線亦停運。在名古屋的JR千種站前，雨水已淹沒路軌。而名古屋鐵道身的名古屋本線、豐田線、常滑線等，部份路段停駛，而近畿鐵路的名古屋站至伊勢中川站亦暫停運作。
預料明日仍會有大雨
日本方面預計關東以及甲信（山梨縣、長野縣）、東海（愛知縣、岐阜縣、靜岡縣、三重縣）以及四國一帶仍會繼續暴雨，其中關東、甲信及四國，預計會有250毫米的雨量，而東海及近畿（京都府、大阪府、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣、兵庫縣）亦會有達200亳米的雨量。
⚠️ご注意ください⚠️— とうしろう（5号）守若 冬史郎🙄 (@tourouken555) September 8, 2026
愛知県名古屋市中区（午後）
名古屋で「観測史上1位」となる
猛烈な雨（1時間100mm超）が降り、
「栄・新栄エリア」で道路が冠水しています。 pic.twitter.com/bTuJyU74m4 https://t.co/PiBVTMhtn5