日本名古屋暴雨水浸　逾百萬人要疏散

日本暴雨持續，今日在愛知縣西部以及岐阜縣美濃地方一帶發生嚴重暴雨，其中在名古屋市，錄到史上最高，1小時101.5毫米的雨量。名古屋市下午近6時隨即向全市廣泛地區發出「第5級緊急安全警告」，預計市內的矢田川及植田川會出現洪水，全市共14個區，607,879戶需要疏散，共涕及1,172,102人。呼籲身處危險區域的人，要立即採取措施確保自身安全，例如轉移到地勢較高的地方或附近不太可能被洪水淹沒的建築物內。同時日本當局亦向流經愛知以及岐阜縣的莊內川發出第5級氾濫警告，呼籲居民要遠離河川，以及採取確保個人安全的行動。

日本繼上月後，今日（8日）再發生嚴重暴雨，愛知縣及岐阜縣出現線狀降水帶，造成多處水浸，名古屋大量街道變成澤國，市內有60萬多戶，共117萬人需要撤離至安全地點。

受大雨的影響，東海道新幹線一度停駛，至下午5時後恢復，但列車服務大幅受阻。而其他一般JR列車，東海道線共和至大垣、中央線名古屋至中津川、關西線名古屋至龜山全部停駛，其餘部份路線亦停運。在名古屋的JR千種站前，雨水已淹沒路軌。而名古屋鐵道身的名古屋本線、豐田線、常滑線等，部份路段停駛，而近畿鐵路的名古屋站至伊勢中川站亦暫停運作。

預料明日仍會有大雨

日本方面預計關東以及甲信（山梨縣、長野縣）、東海（愛知縣、岐阜縣、靜岡縣、三重縣）以及四國一帶仍會繼續暴雨，其中關東、甲信及四國，預計會有250毫米的雨量，而東海及近畿（京都府、大阪府、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣、兵庫縣）亦會有達200亳米的雨量。