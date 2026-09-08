沖涼無除隱形眼鏡 美國19歲女幾乎完全失明

配戴隱形眼鏡的人要留意，除了睡覺和游水，沖涼也應先除下隱形眼鏡，因為水裡可能含菌等物質。美國女子Grace Jamison在網上分享因在沖涼時載著隱形眼鏡淋浴，眼部受阿米巴變形蟲感染，患上棘變形蟲角膜炎，右眼幾乎完全失明。
Grace Jamison表示，事發在2025年6月，當時19歲的她於多明尼加居住。有一晚，她像往常般戴著隱形眼鏡淋浴，然後刷牙，之後才除下隱形眼鏡和上床睡覺，豈料眼睛會受阿米巴變形蟲感染。她說，「我知道不可戴隱形眼鏡游水，但從未想過沖涼水也不安全。」她在數天後才發覺事件的嚴重性，起初感覺眼睛發癢乾燥，但很快變得紅腫，對光線極為敏感。之後，她的症狀迅速惡化，大約一星期後，她的視力變得愈來愈模糊，直到雙眼幾乎完全看不見東西。
隱形眼鏡｜誤診為皰疹感染 治療反令情況惡化
在視力急速變壞時，醫生仍花了頗長時間尋找病因，初時遭誤診為皰疹感染，使用了類固醇眼藥水，這反而令眼睛狀況惡化。她失明將近兩個月後才開始接受正確治療，左眼視力逐漸恢復，但右眼仍嚴重受損。有眼科醫師解釋，隱形眼鏡會在角膜上造成微小磨損，削弱其保護屏障，使細菌或阿米巴變形蟲更容易入侵，因此專家建議配戴隱形眼鏡時應避免接觸任何水源。報道稱，多明尼加官方旅遊網站指出，當地自來水未經淨化處理，不適合飲用。
醫生又指，棘阿米巴角膜炎極難治療，該微生物可抵抗藥物，患者需數月使用強效藥物，即使根除後仍可能留下影響視力的疤痕，許多患者最終須接受角膜移植。Jamison在網上分享其治療歷程，於2025年10月透露須每30分鐘滴一次眼藥水，持續半年至一年。目前她右眼瞳孔已被疤痕覆蓋，僅能感知光線。
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