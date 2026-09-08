沖涼無除隱形眼鏡 美國19歲女幾乎完全失明

配戴隱形眼鏡的人要留意，除了睡覺和游水，沖涼也應先除下隱形眼鏡，因為水裡可能含菌等物質。美國女子Grace Jamison在網上分享因在沖涼時載著隱形眼鏡淋浴，眼部受阿米巴變形蟲感染，患上棘變形蟲角膜炎，右眼幾乎完全失明。

Grace Jamison表示，事發在2025年6月，當時19歲的她於多明尼加居住。有一晚，她像往常般戴著隱形眼鏡淋浴，然後刷牙，之後才除下隱形眼鏡和上床睡覺，豈料眼睛會受阿米巴變形蟲感染。她說，「我知道不可戴隱形眼鏡游水，但從未想過沖涼水也不安全。」她在數天後才發覺事件的嚴重性，起初感覺眼睛發癢乾燥，但很快變得紅腫，對光線極為敏感。之後，她的症狀迅速惡化，大約一星期後，她的視力變得愈來愈模糊，直到雙眼幾乎完全看不見東西。