日本愛知縣豪雨來襲 名古屋市區汽車如陸上行舟 新幹線多處路段停駛(有片)

受到秋雨鋒面及熱帶低氣壓影響，日本多地周二(8日)持續降雨，包括三重縣及愛知縣在內的東海地區連場暴雨，其中名古屋市區多處道路及地鐵站等水浸。雨勢猛烈，導致新幹線部分路段停駛。

日本放送協會(NHK)報道，氣象廳下午4時28分宣布，愛知縣西部及岐阜縣美濃地區出現線狀降雨帶。截至下午3時，三重縣四日市觀測到每小時雨量81毫米；截至下午3時30分，愛知縣蟹江町錄得每小時雨量66毫米，兩地雨勢相當大。