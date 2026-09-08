日本愛知縣豪雨來襲 名古屋市區汽車如陸上行舟 新幹線多處路段停駛(有片)

受到秋雨鋒面及熱帶低氣壓影響，日本多地周二(8日)持續降雨，包括三重縣及愛知縣在內的東海地區連場暴雨，其中名古屋市區多處道路及地鐵站等水浸。雨勢猛烈，導致新幹線部分路段停駛。
日本放送協會(NHK)報道，氣象廳下午4時28分宣布，愛知縣西部及岐阜縣美濃地區出現線狀降雨帶。截至下午3時，三重縣四日市觀測到每小時雨量81毫米；截至下午3時30分，愛知縣蟹江町錄得每小時雨量66毫米，兩地雨勢相當大。
愛知縣名古屋市截至下午4時10分，錄得每小時雨量88毫米。連場暴雨導致名古屋市區多條道路水浸。NHK畫面顯示，道路水淹至汽車車輪的一半。市內部分地鐵站因大量雨水湧入，致地面積水。
JR公司表示，由於雨量超過規定值，東海道新幹線名古屋站到岐阜羽島站雙向列車，從下午3時24分起停駛。之後，東海道新幹線與山陽新幹線停駛區間，擴大到岡山站至靜岡站的上行列車，以及東京站至新大阪站的下行列車。
午後4時ごろに名古屋市中区栄で撮影した映像では、道路が冠水して川のようになっています。— NHKニュース (@nhk_news) September 8, 2026
車のタイヤの一部が水につかり、水しぶきをあげながら走行しています。また、走行している車はライトをつけていて、車道と歩道の境もわからなくなっています。https://t.co/BXqQQinE8Q#nhk_video pic.twitter.com/UA4bNYk03O
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