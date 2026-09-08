AI熱潮下南韓電力需求激增 路透：需增建20座核反應爐

南韓氣候能源環境部長金星煥指出，受晶片製造大廠三星電子和SK海力士(SK Hynix)擴大產能及新建人工智能(AI)數據中心等計劃帶動，南韓未來幾年用電需求將大幅增加。
金星煥近日接受路透社專訪時指，僅AI相關的用電需求就將帶動南韓電力需求增加25至30GW(gigawatt)。
南韓政府預計下月公布最新版國家長期能源路線圖，將規劃期程延長兩年至2040年。其中一個核心重點為南韓是否會宣布增建核反應爐。
金星煥：核能不可或缺
南韓還需要多少座核反應爐的問題，金星煥表示正由專家研究，他不便評論，但強調核能是「考量我們能源組合的發電結構不可或缺的要素」。
三星電子SK海力士承諾在南韓西南部新建工廠
若AI相關額外增加的25至30GW用電全數依賴核能供應，這相當於約20座現行南韓設計標準核反應爐的裝置容量。南韓目前擁有26座核反應爐，核能發電佔國內用電需求比重不到三分一。
三星電子和SK海力士承諾將在南韓西南部新建工廠，作為政府今年宣布、規模達800萬億韓圜的「超大型計劃」一環。金星煥表示：「原規劃於2045年左右興建的計劃已大力加速推進，預計2030年代初期完工。」
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