911襲擊25年「墜落之人」身份之謎或終破解 疑似主角胞姊首開腔

2001年9月11日，美國紐約世貿中心遭受恐怖襲擊後，一張記錄男子自北塔高處墜落瞬間的照片震撼了全球。照片中男子身體筆直向下墮，被外界稱為「墜落之人」(Falling Man)，更成為911襲擊最具代表性的影像之一。25年過去，這名男子的真實身分始終未獲正式確認，但被認為最有可能的對象之一，是當年43歲、任職於北塔Windows on the World餐廳的音響工程師布瑞利(Jonathan Briley)。 布瑞利的72歲姊姊Gwen Briley-Strand近日接受《每日郵報》訪問，回憶弟弟的人生，以及家庭面對這張照片所承受的傷痛。她表示，多年來外界持續討論照片中的人是否Jonathan，但對她而言，最重要的並非確認身份，而是記住所有在911事件中失去生命的人。

911當日，受困於世貿中心高層的人面臨極端抉擇，有人不幸因濃煙及高溫被迫由大樓墜下，有關方面從未整理墮樓者名單，外界估計人數介乎50至逾200人。 至於該張著名照片由美聯社資深攝影記者Richard Drew拍攝。當日他本來正在採訪時裝活動，得知襲擊後立即趕往現場，並於上午9時41分15秒捕捉男子墜樓的悲慘畫面。照片於翌日刊登在全球多家報章，包括《紐約時報》，卻同時引發巨大爭議，不少讀者認為公開一個人在生命最後時刻的影像並不恰當。 後來，有加拿大傳媒開始追查照片中男子身份，透過放大影像後發現，男子身形高瘦，似乎留有山羊鬍，穿著黑色高筒鞋及類似Windows on the World員工制服的外套。由於位於北塔106及107樓的Windows on the World餐廳員工和顧客全部罹難，因此調查焦點集中於該處職員。

橙色T恤成關鍵線索 在各方連串調查後，最終布瑞利被視為最有可能是照片內的人。他身高6呎5吋，常穿黑色高筒鞋，也經常在制服內搭配橙色T恤。姊姊Gwen表示，布瑞利患有哮喘，在濃煙瀰漫的環境下可能很快便受到影響。

據報布瑞利自小熱愛音樂，會彈鋼琴及結他。畢業於紐約大學後，他曾在Hilton和Marriott工作，之後加入Windows on the World餐廳擔任音響工程師；他尤其喜歡清晨站在高樓俯瞰紐約市景與日出。 海邊看日出成姊弟最後回憶 Gwen回憶，911前一星期，布瑞利臨時決定加入她與丈夫的佛羅里達州度假行程。她說：「那真是上帝給我們的禮物。我們住在海邊，每天早上都會喝咖啡和Kahlua，一起看日出。那段時光非常特別，因為他是在最後一刻才決定同行。」那次旅程也成為姊弟最後一次見面。9月8日，布瑞利返回紐約，3天後在襲擊中身亡。

她形容布瑞利是溫柔的人，熱愛科技，總是關心家人，並感嘆當年她最後聯絡弟弟時還在用傳呼機，若弟弟仍在世，一定會對現今的智能手機及科技發展著迷。 談到那張照片，Gwen坦言已不再觀看。她表示，當年許多家庭都被這張照片深深刺痛，尤其一些宗教信仰較強烈的人。她說：「照片確實為許多人帶來痛苦。老實說，那看起來的確像他」，但「照片中的人是誰其實不重要」，原因是在她眼中，那名男子代表的不是單一個體，而是911襲擊中近3,000名無辜罹難者共同承受的恐怖命運。