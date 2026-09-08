特朗普「美國地圖」惹爭議 冰島傳召美國大使

美國總統特朗普的「美國地圖」帖文惹起外交爭議，「被納入美國」的冰島即時傳召駐當地美國大使抗議。冰島傳媒報道，冰島外交部長周一傳召上月初才出任美國大使的比利．朗(Billy Long)，表達冰島認為該地圖帖文「極其不恰當」。

美國大使曾笑指冰島為美國第52州

特朗普對鄰國加拿大和北極地區格陵蘭的野心早已昭彰，但他周一在社交網上載一張地圖，被指赤裸裸展示他想將所有鄰國據為己有；該帖文沒有附上文字，亦沒有任何解釋；照片顯示美國國旗覆蓋了鄰國加拿大、墨西哥和部分中美洲國家，還有包括古巴和牙買加的加勒比海島嶼，以及格陵蘭和冰島，地圖上寫有美國(United States of America)字眼，即標記為美國土地。特朗普之前與幕僚之間已流傳著類似地圖，美國國旗覆蓋格陵蘭、加拿大和委內瑞拉，格陵蘭旁的北歐島國冰島過去並不在其中。今年一月特朗普提名前眾議員比利．朗出任美國駐冰島大使時，後者在眾議院中指將令冰島成為美國第52州(特朗普一直稱要將加拿大變成第51州)，由他出任州長。比利．朗兩天後雖道歉，並解釋只是回應一個笑話，但冰島外交部要求美國大使館澄清，有聯署甚至要求冰島拒絕接受比利．朗出任美國大使，他最後於上月初赴任。