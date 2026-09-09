俄烏戰爭｜俄兩架蘇35戰機相撞墜毀　機師1死1重傷

俄羅斯2架蘇-35S戰機在庫斯克地區上空發生空中相撞意外，造成1名飛行員當場喪生、另1名飛行員彈射後重傷。根據與俄羅斯航空太空軍關係密切的電報頻道「戰鬥轟炸機」披露，事故於9月7日發生，目前事故詳細原因仍在調查中。俄羅斯國防部與烏克蘭官方均未對此事件作出證實。
無法證明與烏克蘭有關
事故發生地點庫斯克州位於俄羅斯西部，緊鄰烏克蘭邊境。該地區自2024年8月烏克蘭軍隊發動越境打擊以來，便成為俄軍航空部隊密集運作的熱區。儘管俄羅斯在2025年反攻期間收復了該地區的多數區域，但據稱烏克蘭仍在邊境地區維持駐守點，並不時再次入境進行打擊，造成俄軍戰機在該區屢遭損失。然而，目前無法證明此次事故與烏克蘭有關。
蘇-35S是俄羅斯具備高機動性的雙引擎戰機，北約代號為「側衛E」，屬於側衛戰機家族中最先進的機型，被歸類為「4++代」多用途戰機。該機型以蘇-27戰機為基礎改良而來，於2008年首飛，配備雙引擎與高機動性設計，主要執行制空、對地攻擊與護航等任務。蘇-35S也是蘇愷航空集團的高性能測試平台，許多計劃用於蘇-57五代戰機的裝備，包括產品引擎與雪豹E雷達，都先安裝在蘇-35S上進行性能驗證後，再移裝到蘇-57上。俄國軍工集團今年8月底才宣布，再向俄羅斯航空太空軍交付一批新製蘇-35S。
蘇-35S損失總數達10架
俄羅斯在入侵烏克蘭期間，廣泛派出蘇-35奪取空中優勢，並用於護航攻擊機。然而損失也不小，自戰爭開始以來，已確認的蘇-35S損失總數達10架，損失原因包括烏克蘭的地面防空系統、攻擊無人機和各種航空事故，也有被認為可能是遭烏克蘭戰機所擊落的情況。俄羅斯軍方否認蘇-35的損失係由烏克蘭打擊所致（包括毀於地面與毀於空中），聲稱至少有兩宗事件是俄羅斯防空系統誤擊導致。親俄軍事頻道「戰鬥轟炸機」也採取此說法，並在其中一次事件後，警告俄羅斯飛行員需要小心自家的防空系統，因為「它們比烏克蘭還危險」。
近年來，俄軍蘇-35S機隊除了在戰場上遭烏軍擊落外，也曾發生多宗非戰鬥狀態的意外折損。俄羅斯獨立媒體《內幕》曾記錄，至少有兩起蘇-35S遭俄軍自家防空系統「誤擊」的案例。烏克蘭空軍則曾宣稱於2025年6月，烏軍所屬F-16戰機在庫斯克前線擊落一架蘇-35戰機。此次空中相撞事故再次凸顯該地區的危險狀況與俄軍戰機的損耗問題。
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