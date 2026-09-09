俄烏戰爭｜俄兩架蘇35戰機相撞墜毀　機師1死1重傷

俄羅斯2架蘇-35S戰機在庫斯克地區上空發生空中相撞意外，造成1名飛行員當場喪生、另1名飛行員彈射後重傷。根據與俄羅斯航空太空軍關係密切的電報頻道「戰鬥轟炸機」披露，事故於9月7日發生，目前事故詳細原因仍在調查中。俄羅斯國防部與烏克蘭官方均未對此事件作出證實。 無法證明與烏克蘭有關 事故發生地點庫斯克州位於俄羅斯西部，緊鄰烏克蘭邊境。該地區自2024年8月烏克蘭軍隊發動越境打擊以來，便成為俄軍航空部隊密集運作的熱區。儘管俄羅斯在2025年反攻期間收復了該地區的多數區域，但據稱烏克蘭仍在邊境地區維持駐守點，並不時再次入境進行打擊，造成俄軍戰機在該區屢遭損失。然而，目前無法證明此次事故與烏克蘭有關。

蘇-35S是俄羅斯具備高機動性的雙引擎戰機，北約代號為「側衛E」，屬於側衛戰機家族中最先進的機型，被歸類為「4++代」多用途戰機。該機型以蘇-27戰機為基礎改良而來，於2008年首飛，配備雙引擎與高機動性設計，主要執行制空、對地攻擊與護航等任務。蘇-35S也是蘇愷航空集團的高性能測試平台，許多計劃用於蘇-57五代戰機的裝備，包括產品引擎與雪豹E雷達，都先安裝在蘇-35S上進行性能驗證後，再移裝到蘇-57上。俄國軍工集團今年8月底才宣布，再向俄羅斯航空太空軍交付一批新製蘇-35S。

蘇-35S損失總數達10架 俄羅斯在入侵烏克蘭期間，廣泛派出蘇-35奪取空中優勢，並用於護航攻擊機。然而損失也不小，自戰爭開始以來，已確認的蘇-35S損失總數達10架，損失原因包括烏克蘭的地面防空系統、攻擊無人機和各種航空事故，也有被認為可能是遭烏克蘭戰機所擊落的情況。俄羅斯軍方否認蘇-35的損失係由烏克蘭打擊所致（包括毀於地面與毀於空中），聲稱至少有兩宗事件是俄羅斯防空系統誤擊導致。親俄軍事頻道「戰鬥轟炸機」也採取此說法，並在其中一次事件後，警告俄羅斯飛行員需要小心自家的防空系統，因為「它們比烏克蘭還危險」。