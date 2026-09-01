哈里夫婦回流英國惹揣測 查理斯發信劃清界線︰屬普通公民

幾年前高調脫離王室的英國哈里王子，上月突然舉家回流英國，惹各界關注其身份是否有變，又或是否想借舊身份獲得好處。英王查理斯三世周一發出公開信函劃清界線，明確指出哈里及妻子梅根是普通公民，不會再履行王室職務，不得參與任何官方活動，也不能使用「殿下」的頭銜，強調兩人在英國的活動僅屬私人性質。 信件由宮務大臣代英王發出，已發送給哈里的團隊、政府部門、軍方，以及在全國各地代表英王的郡尉，以避免疑惑及混亂。信中指出，身為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈里夫婦，已於2020年1月卸任王室公職，「不再是履行王室職責的成員」。

信中指出，兩人脫離王室後的身份，賦予他們在經濟獨立、私隱保護方面有更大的個人自由，王室將繼續充分尊重他們的這一身份；指二人在英出席的慈善活動僅屬個人事務，是以私人身份進行，不代表王室。 信中又指，任何官方及政府部門在接待兩人時如有疑問，尤其是需要動用公帑時，都應直接聯繫白金漢宮；至於兩人的保安問題，則直接向警方查詢。有報道指，哈里同梅根一直爭取恢復以公帑，由警方為他們提供保護。王室與貴賓執行委員會將決定，是否批准警方為哈里一家提供全天候保護。

哈里與梅根2020年移居美國，他們當時曾聲稱，是由於梅根於王室內部遭種族歧視，以及在英國被媒體過度關注、政府未能保障家人安全。至上月底忽然傳出夫婦帶同一對子女阿奇及莉莉貝返英居住，當時有傳媒指，梅根已在英國獲得一份工作機會。據報哈里一家住在英國中南部地區，子女會在英國上學；至於在加州蒙特西托的住所則會保留。據報哈里及梅根或於秋季在英出席一系列慈善活動。 傳哈里籌拍戴妃紀念片 明年是英國王妃戴安娜逝世30周年，英國《每日郵報》資深王室記者凱伊(Richard Kay)聲稱，哈里返英主因之一，是想製作一部關於母親的電視影片，並已邀請戴安娜生前好友參與。若消息屬實，外界關注哈里此舉會否觸怒兄長威廉。