特朗普指示華府停購加拿大產品　卡尼籲國民團結應對

特朗普在帖文再次指，加拿大多年來一直佔美國的便宜，加拿大聯邦及省級政府禁止美國小企業和公司進入政府採購市場，相反加拿大卻可以廣泛進入美國龐大的政府採購市場，批評這不是對等互惠，而是加拿大的貿易騙局。從現在開始，沒有對等互惠，就沒有市場准入。

美國總統特朗普在社交平台表示，已指示政府部門採取一切必要措施，把加拿大產品排除出政府採購計劃，直至加方對美國農民和企業恢復「公平的互惠」。總理卡尼發表全國視像講話，指加拿大經濟未來將面臨艱難時期，呼籲全民團結應對加美貿易戰。

卡尼：付出與坐視不理的代價相比是微不足道。

卡尼：付出與坐視不理的代價相比是微不足道

加拿大應對美國關稅的反制措施，當地周二(8日)起生效。卡尼發表一段長逾15分鐘的預錄視頻，指加拿大經濟未來將面臨艱難時期，呼籲全民團結應對加美貿易戰。他說，即使很多加拿大人將受到關稅措施直接影響，但強調仍有必要採取對等關稅措施，認為擺脫對美國經濟依賴非常重要，加拿大會有所付出，但與坐視不理的代價相比是微不足道。

美國及加拿大貿易爭端持續，特朗普政府從8月22日開始對從加拿大進口的紅酒、水泥等數百項特定商品加徵50%關稅；加拿大政府隨後宣布對美國實施「等額、對等」反制，從周二(9月8日)起對價值約200億美元、700多種美國商品加徵反制關稅。