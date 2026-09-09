習近平與英揆貝安德通電話　籲「做大互利合作的蛋糕」

國家主席習近平8日晚間與英國首相貝安德（Andy Burnham）通電話，祝賀貝安德就任，雙方就中英合作、投資權益與台灣問題交換意見，盼推動雙邊關係發展。

中英皆為科技大國

根據外交部官網，習近平指出，中英兩國是全面戰略夥伴，雖然社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。他也呼籲英方能充分保障中國投資者的合法權益。

習近平表示，中英皆為科技大國且擁有豐富的教育、文化及體育等資源，應保持開放前瞻意識，加強各領域交流合作。兩國均支持多邊主義與開放貿易，維護聯合國核心地位，未來要加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等框架內的溝通協作，推動平等有序的世界多極化與普惠包容的經濟全球化。