習近平與英揆貝安德通電話　籲「做大互利合作的蛋糕」

國家主席習近平8日晚間與英國首相貝安德（Andy Burnham）通電話，祝賀貝安德就任，雙方就中英合作、投資權益與台灣問題交換意見，盼推動雙邊關係發展。
中英皆為科技大國
根據外交部官網，習近平指出，中英兩國是全面戰略夥伴，雖然社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。他也呼籲英方能充分保障中國投資者的合法權益。
習近平表示，中英皆為科技大國且擁有豐富的教育、文化及體育等資源，應保持開放前瞻意識，加強各領域交流合作。兩國均支持多邊主義與開放貿易，維護聯合國核心地位，未來要加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織等框架內的溝通協作，推動平等有序的世界多極化與普惠包容的經濟全球化。
保持對華政策連續性
貝安德回應表明，英方願保持對華政策連續性，堅定不移發展英中長期穩定的戰略夥伴關係。英方願與中方開展高層交往，推動兩國各領域合作，將雙邊關係恢復到歷史最高水準。
貝安德更進一步強調，英方在台灣問題上的立場沒有改變。在當前動盪複雜的國際變局下，英中應推動透過對話解決國際熱點問題，攜手維護世界穩定與繁榮。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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