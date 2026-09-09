43歲炫富網紅做陰莖增大術後猝死　長眠580萬元「黃金棺材」(有片)

綜合報道，Tiny於3月5日在泰國曼谷接受陰莖增大填充注射，之後與妻子前往按摩，期間2度出現胸痛並昏厥。送院接受電腦斷層檢查前失去意識，醫護人員持續急救超過100分鐘，仍於翌日凌晨宣告不治。報道指，Tiny接受的療程注入約40毫升玻尿酸與麻醉藥Lidocaine。Tiny的死亡調查直到9月才讓完整經過受到關注，英國驗屍結果顯示，他的肺部發現與注射填充物相符的物質。

英國與尼日利亞籍網紅Igho 「Tiny」 Ubiribo今年3月赴泰國接受陰莖增大注射後不幸死亡，英國驗屍程序近日確認，他是因注射填充物引發肺栓塞身亡。這名43歲男子下葬時，家屬砸下逾74.5萬美元（約584萬港元），打造1副「黃金棺材」讓他長眠於內。

相關醫療診所未公開 完整驗屍報告亦未公布

倫敦驗屍官Jean Harkin在9月5日作出死因裁定，確認陰莖填充程序與致命肺栓塞有關。目前相關醫療診所名稱並未公開，完整驗屍報告也尚未對外公布。Tiny生前在Instagram(IG)擁有約18.5萬名追蹤者，平時經常分享豪宅、旅遊與奢華生活。Tiny死後，家屬為他選擇在倫敦下葬，還為他選了一副價值逾74.5萬美元的黃金棺材用作長眠，費用遠高於一般棺木價格，也與他生前以奢華生活方式打造的網路形象相呼應。