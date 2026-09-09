《衰仔樂園》宣布改名「南美洲」　暗寸特朗普改名成癮

美國總統特朗普掀起「改名風潮」，美國經典動畫《衰仔樂園》（South Park）日前宣布，為迎接第29季回歸，將名稱改成「南美洲」（South America），嘲諷特朗普頻頻更改地名。
美國《紐約郵報》報道，《衰仔樂園》8日在X發文，宣布節目即將更名，並附上一張惡搞圖片，原本「South Park」的標誌中，「Park」被「America」取代，變成「South America」。
科技公司跟進調整地圖
帖文並諷刺寫道：「受到蘋果與Google的勇氣與愛國精神啟發，我們將《South Park》的名字改為『SOUTH AMERICA』。」這番話明顯影射特朗普（Donald Trump）近期推動的地名更改政策，以及科技公司跟進調整地圖名稱的作法。
特朗普近期頻頻將「America」放進美國地名，先後推動把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America），以及將安大略湖（Lake Ontario）改稱「美國湖」（Lake America）。日前他又在自家社交平台「真實社交」（Truth Social）發文，惡搞「新墨西哥州」改名「新美國州」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。