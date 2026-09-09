《衰仔樂園》宣布改名「南美洲」　暗寸特朗普改名成癮

美國《紐約郵報》報道，《衰仔樂園》8日在X發文，宣布節目即將更名，並附上一張惡搞圖片，原本「South Park」的標誌中，「Park」被「America」取代，變成「South America」。

科技公司跟進調整地圖

帖文並諷刺寫道：「受到蘋果與Google的勇氣與愛國精神啟發，我們將《South Park》的名字改為『SOUTH AMERICA』。」這番話明顯影射特朗普（Donald Trump）近期推動的地名更改政策，以及科技公司跟進調整地圖名稱的作法。

特朗普近期頻頻將「America」放進美國地名，先後推動把墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America），以及將安大略湖（Lake Ontario）改稱「美國湖」（Lake America）。日前他又在自家社交平台「真實社交」（Truth Social）發文，惡搞「新墨西哥州」改名「新美國州」。