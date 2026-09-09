美國將禁止部分加拿大商品進口　包括汽車及乳製品

白宮表示，這項措施是回應加拿大日前正式對約200億美元（約1,568億港元）美國商品實施15%至50%的報復性關稅。美方認為，加拿大長期透過乳製品保護制度、酒類銷售限制及其他貿易政策，對美國商品構成不公平待遇，因此決定援引《1930年關稅法》第338條，禁止部分加拿大商品進入美國市場，而非僅加徵關稅。

美國總統特朗普8日宣布，將進一步升高對加拿大的貿易施壓，除先前祭出的高額關稅外，還計劃禁止部分加拿大汽車、乳製品、酒類及大型機車進口美國，顯示美加貿易戰已從關稅措施擴大至直接限制商品進口。新禁令預計於9月29日生效。

特朗普同時指示美國聯邦政府各機關停止採購加拿大產品，除非加拿大恢復對美國商品與企業的「公平互惠待遇」。他也再次點名加拿大商務噴射機製造商龐巴迪（Bombardier），警告若不增加美國境內生產，未來可能失去美國市場。

根據白宮公布內容，禁令將涵蓋部分加拿大製汽車、乳製品、大多數酒類、糖蜜及大型重機車等產品。此外，特朗普政府也宣布，自9月15日起，將對加拿大部分商品加徵50%新關稅，包括芝士、部分鋼鋁產品、高爾夫球車及家具等，進一步擴大施壓範圍。

減少依賴對美國經濟

加拿大總理卡尼（Mark Carney）則重申，渥太華不會因美方施壓而退讓，政府將持續推動市場多元化，降低對美國經濟的依賴，並積極拓展與歐洲及其他國家的貿易合作。他表示，雖然經濟轉型需要付出代價，但加拿大必須建立更具韌性的供應鏈與出口市場。

儘管雙方官員仍維持溝通，白宮表示目前尚未安排新的正式貿易談判。分析人士指出，美加經濟高度整合，若衝突持續升高，不僅可能衝擊汽車、農業及製造業供應鏈，也將對《美墨加協定》（USMCA）帶來更大壓力，增加北美企業投資與營運的不確定性。