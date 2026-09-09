伊朗局勢｜美擊沉五艘伊油輪　伊導彈襲約旦美軍基地

美國中央司令部8日宣布，美軍因應伊朗連續兩度試圖以彈道導彈攻擊美國海軍軍艦，一口氣摧毀5艘伊朗油輪，伊朗隨即發動報復，向美國在約旦的軍事基地發射20枚彈道導彈，約旦宣布攔截其中18枚。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國中央司令部（CENTCOM）表示，遭摧毀的5艘油輪，其中4艘位於阿曼灣、另一艘在波斯灣哈爾克島（Kharg Island）附近。美國中央司令部表示，伊朗過去兩天內兩度試圖攻擊美國海軍艦艇，但美艦成功躲避攻擊，目前仍持續在區域海域巡弋，且沒有美軍人員受傷。美軍隨後對伊朗油輪展開攻擊，而行動前要求相關船隻船員棄船，之後才發動打擊。
沒有造成人員傷亡
對於美軍直接摧毀伊朗油輪，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在哥倫比亞訪問期間，向伊朗發出強硬警告：「伊朗持續試圖攻擊美國海軍艦艇，而他們每一次這麼做，或試圖這麼做，就會損失油輪。」
就在美軍摧毀5艘油輪後，伊朗迅速展開報復，伊朗宣布向約旦境內的穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）發射大批導彈，該基地是美軍在區域內的重要設施之一。約旦軍方表示，伊朗此次共發射20枚彈道導彈，約旦防空系統成功攔截其中18枚，其餘2枚則落在無人居住地區，沒有造成人員傷亡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。