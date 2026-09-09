伊朗局勢｜美擊沉五艘伊油輪　伊導彈襲約旦美軍基地

美國中央司令部8日宣布，美軍因應伊朗連續兩度試圖以彈道導彈攻擊美國海軍軍艦，一口氣摧毀5艘伊朗油輪，伊朗隨即發動報復，向美國在約旦的軍事基地發射20枚彈道導彈，約旦宣布攔截其中18枚。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國中央司令部（CENTCOM）表示，遭摧毀的5艘油輪，其中4艘位於阿曼灣、另一艘在波斯灣哈爾克島（Kharg Island）附近。美國中央司令部表示，伊朗過去兩天內兩度試圖攻擊美國海軍艦艇，但美艦成功躲避攻擊，目前仍持續在區域海域巡弋，且沒有美軍人員受傷。美軍隨後對伊朗油輪展開攻擊，而行動前要求相關船隻船員棄船，之後才發動打擊。