3000米高空跳傘被撞暈　女子自由落體駭人畫面曝光(有片)

英國早前發生一宗極其罕見的高空跳傘意外。一名經驗豐富、擁有超過425次跳傘經驗的女跳傘員上月參加一場多人跳傘活動，在10,000英呎(約3,000米)高空遭同行跳傘員撞擊而暈倒，無法打開降落傘，其他跳傘員曾試圖飛近拯救，卻不成功，無奈看著她如自由落體墜落，詎料女子最終奇蹟般不知不覺地拉開了主傘，並撞上了大樹，雖然身受重傷，但性命無礙，驚險過程近日在網上曝光。
綜合報道，來自英國德文郡的35歲女跳傘員Holly Wiffen，於上月7日參與在諾丁漢郡蘭格機場出發的團體跳傘活動，網上影片顯示，Holly剛跳出機艙後，頭部就被同行的跳傘員腳撞擊，她隨即不省人事，處於自由落體狀態，最高以時速225公里急墜。另一名跳傘員曾試圖伸手去拯救，可惜未能接觸到她，就被逼在3,000英呎(約914米)高度打開自己的降落傘去降速，Holly在下方田野光影慢慢消失了。Holly受訪時表示：「他們當時以為我已死掉。我只記得夢見自己在下墜，心諗：『很奇怪，為何我會夢見自己在跳傘？』」Holly指，只記得自己跳出機艙，之後的記憶就是躺在地上，抬眼望去看到副後備傘卡在樹上，才意識到「似乎不妥」。
Holly：康復後會儘快再跳傘
Holly估計自己在短短1分多鐘內直線下墜超過1萬英呎(約3,050米)，相信自己在「半昏迷、神志不清」之下於大約1,000英呎(約304米)高下意識地勉強拉開了主降落傘；至於一般於4,000英呎自動彈出的緊急後備傘，估計於大約500英呎(約152米)高才打開。然後撞上一棵針葉樹，慶幸沒有撞到電線。她相信，自己若非跌落那棵樹上，直撞地面肯定粉身碎骨。Holly很快被送到醫院搶救，雖然她受重傷，但僅左腿嚴重骨折、脊柱骨折和瘀傷，算是不幸中之大幸，經手術在腿裡植入一根金屬棒，現在拄著拐杖，在父母的農場裡休養。不過Holly沒有因此而害怕：「雖然想到這次意外、想起自己差點一命鳴呼，仍有點猶有餘悸，但康復後就會儘快再跳傘」。她補充：「或者我年紀不小，理應踏實一點。但失去跳傘，我人生將會很苦悶。織冷衫或者集郵真的不適合我。」她還透露，出院之後，撞暈她的跳傘員已經向她道歉。
😱 WATCH IT IF YOU DARE. A SKYDIVER GETS KNOCKED OUT COLD AND PLUMMETS 10,000FT WITH NO CHUTE OPEN… AND WALKS AWAY ALIVE! 🪂— J Stewart (@triffic_stuff_) September 7, 2026
A skydiver gets knocked UNCONSCIOUS in mid-air and then drops 10,000ft with no parachute open. Her fellow jumpers can only watch, helpless, as she… pic.twitter.com/8AcObCurxS