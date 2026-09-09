3000米高空跳傘被撞暈　女子自由落體駭人畫面曝光(有片)

英國早前發生一宗極其罕見的高空跳傘意外。一名經驗豐富、擁有超過425次跳傘經驗的女跳傘員上月參加一場多人跳傘活動，在10,000英呎(約3,000米)高空遭同行跳傘員撞擊而暈倒，無法打開降落傘，其他跳傘員曾試圖飛近拯救，卻不成功，無奈看著她如自由落體墜落，詎料女子最終奇蹟般不知不覺地拉開了主傘，並撞上了大樹，雖然身受重傷，但性命無礙，驚險過程近日在網上曝光。

綜合報道，來自英國德文郡的35歲女跳傘員Holly Wiffen，於上月7日參與在諾丁漢郡蘭格機場出發的團體跳傘活動，網上影片顯示，Holly剛跳出機艙後，頭部就被同行的跳傘員腳撞擊，她隨即不省人事，處於自由落體狀態，最高以時速225公里急墜。另一名跳傘員曾試圖伸手去拯救，可惜未能接觸到她，就被逼在3,000英呎(約914米)高度打開自己的降落傘去降速，Holly在下方田野光影慢慢消失了。Holly受訪時表示：「他們當時以為我已死掉。我只記得夢見自己在下墜，心諗：『很奇怪，為何我會夢見自己在跳傘？』」Holly指，只記得自己跳出機艙，之後的記憶就是躺在地上，抬眼望去看到副後備傘卡在樹上，才意識到「似乎不妥」。