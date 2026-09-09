英國喬治王子入讀伊頓公學寄宿 父母陪同開學

喬治王子在父母威廉和凱特陪同下開學。(美聯社)

英國喬治王子於9月開始的新學年入讀名校伊頓公學(Eton College)，周二(8日)在王儲父親威廉及母親凱特儲妃陪同下抵達學校，展開中學寄宿生活。

13歲的喬治王子與父母在綿綿細雨中抵達位於英格蘭伯克郡(Berkshire)的伊頓公學，校長亨德森(Simon Henderson)親自迎接，並對這位未來英國君主說：「歡迎你，祝你好運，好好享受這裡的生活。」

喬治是英國皇位第2繼承人，排在父親威廉之後。他將在這所國際知名的寄宿學校完成中學教育，每年學費超過6.3萬英鎊(約669,400港元)。