英國喬治王子入讀伊頓公學寄宿 父母陪同開學

英國喬治王子於9月開始的新學年入讀名校伊頓公學(Eton College)，周二(8日)在王儲父親威廉及母親凱特儲妃陪同下抵達學校，展開中學寄宿生活。
13歲的喬治王子與父母在綿綿細雨中抵達位於英格蘭伯克郡(Berkshire)的伊頓公學，校長亨德森(Simon Henderson)親自迎接，並對這位未來英國君主說：「歡迎你，祝你好運，好好享受這裡的生活。」
喬治是英國皇位第2繼承人，排在父親威廉之後。他將在這所國際知名的寄宿學校完成中學教育，每年學費超過6.3萬英鎊(約669,400港元)。
英媒報道，儘管這所精英學校距離王室位於倫敦西郊溫莎的家僅數公里，但喬治仍將住在宿舍。
伊頓公學名人輩出 約翰遜、卡梅倫是校友
喬治將追隨父親威廉及叔叔哈里的腳步，他們少年時代一起就讀伊頓公學。這所英國傳統名校以培育出20位歷任首相而聞名，包括約翰遜(Boris Johnson)及卡梅倫(David Cameron)。其他知名校友還包括演員Tom Hiddleston及007系列小說作者弗萊明(Ian Fleming)。
伊頓公學由英王亨利六世創辦
伊頓公學長期以來被視為英國精英主義以及階級分化的代名詞，創立於1440年，由英王亨利六世創辦。招收13至18歲的男學生，至今仍保留許多傳統，包括獨具特色的禮服，由黑色燕尾服、黑色背心、白襯衫、領結及條紋長褲組成。根據官網資訊，伊頓公學每年招收近1,350名學生。
英王查理斯三世有別的選擇
然而，英王查理斯三世並沒入讀伊頓公學，而是按照父親菲臘親王的意願，到他位於蘇格蘭的中學母校Gordonstoun School寄宿。
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