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出版：2026-Sep-09 14:15
更新：2026-Sep-09 14:15

女子公路跑步備戰馬拉松遇死劫　汽車直撞不顧而去(有片)

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女子公路跑步備戰馬拉松遇死劫，汽車直撞不顧而去。(X)

女子公路跑步備戰馬拉松遇死劫，汽車直撞不顧而去。(X)

馬路跑步車速快且駕駛可能視線受阻，容易發生嚴重交通意外。厄瓜多爾一名38歲女子早前與兩名同伴在馬路上進行馬拉松訓練，不幸被一輛汽車撞後不顧而去，兩名同伴驚險避開，但女事主卻當場重傷身亡。

綜合報道，事發於當地上周五(4日)在桑博隆東，38歲女子Mónica Martinich經常與跑友在清晨時段，在該路段進行訓練，報道指，根據公開資料顯示，她曾多次參加半程馬拉松賽事，近期正與隊友積極訓練，備戰即將到來的新賽事。據厄瓜多爾交通委員會執法人員提供的初步調查信息，這群跑步愛好者在訓練時，全程有一輛貨車在後方跟跑護航。

事發前，Mónica與友人在馬路右行車線跑步，Mónica在最左，護航車在旁邊行車線。(X) 一輛汽車從護航車輛後方不斷連續響按，隨後突然切線超車，並撞上Mónica。(X) 兩名同伴驚險避開，Mónica卻當場重傷身亡。(X) 肇事司機在撞人後並未停下，反而加速離開，不顧而去。(X) 案發時肇事司機被證實為男子Héctor Quintero Loor。(X)

意外影片曝光後引發爭議

網上影片顯示，事發前，Mónica與友人在馬路右行車線跑步，Mónica在最左，護航車在旁邊行車線，未幾另一輛汽車從護航車輛後方不斷連續響按，隨後突然切線超車，並撞上Mónica。肇事司機在撞人後並未停下，反而加速離開，不顧而去。案發監控影片曝光後隨即引發爭議，有人認為後方汽車蓄意謀殺，亦有網民質疑3名跑者為何佔用兩條車道。至於案發時肇事司機被證實為男子Héctor Quintero Loor，過去曾有恐嚇案底。市長已要求徹查案件。

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