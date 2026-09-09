女子公路跑步備戰馬拉松遇死劫　汽車直撞不顧而去(有片)

馬路跑步車速快且駕駛可能視線受阻，容易發生嚴重交通意外。厄瓜多爾一名38歲女子早前與兩名同伴在馬路上進行馬拉松訓練，不幸被一輛汽車撞後不顧而去，兩名同伴驚險避開，但女事主卻當場重傷身亡。

綜合報道，事發於當地上周五(4日)在桑博隆東，38歲女子Mónica Martinich經常與跑友在清晨時段，在該路段進行訓練，報道指，根據公開資料顯示，她曾多次參加半程馬拉松賽事，近期正與隊友積極訓練，備戰即將到來的新賽事。據厄瓜多爾交通委員會執法人員提供的初步調查信息，這群跑步愛好者在訓練時，全程有一輛貨車在後方跟跑護航。