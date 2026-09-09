亞馬遜貨機5死事故疑涉降落失誤　獲救機師自言事業玩完

美國佛州一架亞馬遜（Amazon）貨機日前降落衝出跑道，造成5人死亡、5人受傷，美媒披露，兩名機師獲救後驚魂未定，其中一人崩潰喊「我完了」，至於事故原因疑似「降落太晚」導致衝出跑道。

綜合美媒報道，這兩名機師分別為37歲的莫利納（Felipe Silva Molina）及55歲的卡洛爾（Joseph Carroll），兩人均在事故中倖存，僅受輕傷。其中一名機師事後向機場員工借手機打電話給妻子，告訴她自己平安逃出飛機。