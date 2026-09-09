亞馬遜貨機5死事故疑涉降落失誤　獲救機師自言事業玩完

美國佛州一架亞馬遜（Amazon）貨機日前降落衝出跑道，造成5人死亡、5人受傷，美媒披露，兩名機師獲救後驚魂未定，其中一人崩潰喊「我完了」，至於事故原因疑似「降落太晚」導致衝出跑道。
綜合美媒報道，這兩名機師分別為37歲的莫利納（Felipe Silva Molina）及55歲的卡洛爾（Joseph Carroll），兩人均在事故中倖存，僅受輕傷。其中一名機師事後向機場員工借手機打電話給妻子，告訴她自己平安逃出飛機。
機師「全身發抖」
當時在機場附近工作的男子阿爾塔馬爾（Abraham Altamar）目擊事故，並協助其中一名機師。他透露，當時這名機師「全身發抖」，額頭和手部也有輕傷。隨後，機師借用手機聯絡妻子：「告訴我媽媽，我出了事故，但我已經離開飛機了，我沒事。」
然而，儘管努力保持冷靜，這名機師顯然受到巨大打擊。阿爾塔馬爾透露，他在電話中還聽到機師說：「我的職業生涯完了。」報道指出，目前聯邦調查人員正集中調查，這架波音767是否因為「降落得太晚」，導致剩餘跑道長度不足以讓飛機安全煞停。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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