英國航管故障多地機場大混亂　業界斥負責人「高薪低能」

英國航空交通管制服務商NATS（National Air Traffic Services）當地時間8日發生技術故障，導致英國多座主要機場航班大規模延誤與取消，倫敦希斯路機場、格域機場，以及曼徹斯特、史坦斯特等機場均受到波及，數以萬計旅客行程受到影響。
希斯路機場於晚間21時許表示，周二剩餘時間機場的入境航班已暫停，雖然出發航班已恢復，但預計航班中斷情況仍將持續。航班追蹤平台FlightAware的數據顯示，包括希斯路機場、格域機場、倫敦城市機場、盧頓機場、愛丁堡機場和碧仙桃機場在內的六個機場約有490個航班延誤，另有約525個抵達航班取消或延誤，整體受影響航班接近千班。英國航空公司是該機場受影響最大的航空公司，取消了333個預定航班中的16個。
「努力清理積壓的航班」
而瑞安航空營運長麥馬洪（Neal McMahon）也怒轟，呼籲NATS執行長羅爾夫（Martin Rolfe）辭職：「乘客還要遭受多少次失敗的折磨，才能讓高薪低能的NATS執行長羅爾夫為其屢次管理不善承擔責任並辭職？」
對此，NATS僅平台上發文說明：「今天系統問題的恢復時間比我們預期的要長。目前系統問題已解決，我們正在正常運營，並正在盡最大努力清理積壓的航班。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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