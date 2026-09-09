西班牙奔牛節婦人閃避不及　遭公牛猛撞而死(慎入/有片)

奔牛節看似刺激，人們或會忽視當中的個人安全風險，以及牛隻在接續的鬥牛活動中將會被殺。西班牙奔牛節再傳出傷亡意外，阿爾瓦塞特省(Albacete)的一場奔牛活動中，一名婦人因未能及時避到安全護欄外，被一隻公牛瘋狂衝撞、並直接抵著牆壁狂烈攻擊，導致婦人最終傷重不治，恐怖的畫面在社群曝光並引起熱議。

綜合報道，事發於當地上周日(5日)上午約11時，64歲的婦人與丈夫從加泰隆尼亞，到阿爾瓦塞特省的Ayna觀光，順道參與這場奔牛節。網上影片顯示，多隻公牛從路上經過，不少民眾紛紛站到一旁的坡道或安全護欄上躲避，但當事婦人未爬到安全護欄上，眼見牛群放慢速度，便受驚向牛群揮手驅趕，並趁機往後方跑去。