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出版：2026-Sep-09 15:45
更新：2026-Sep-09 15:45

西班牙奔牛節婦人閃避不及　遭公牛猛撞而死(慎入/有片)

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西班牙奔牛節婦人閃避不及，遭公牛猛撞而死。(X)

西班牙奔牛節婦人閃避不及，遭公牛猛撞而死。(X)

奔牛節看似刺激，人們或會忽視當中的個人安全風險，以及牛隻在接續的鬥牛活動中將會被殺。西班牙奔牛節再傳出傷亡意外，阿爾瓦塞特省(Albacete)的一場奔牛活動中，一名婦人因未能及時避到安全護欄外，被一隻公牛瘋狂衝撞、並直接抵著牆壁狂烈攻擊，導致婦人最終傷重不治，恐怖的畫面在社群曝光並引起熱議。

綜合報道，事發於當地上周日(5日)上午約11時，64歲的婦人與丈夫從加泰隆尼亞，到阿爾瓦塞特省的Ayna觀光，順道參與這場奔牛節。網上影片顯示，多隻公牛從路上經過，不少民眾紛紛站到一旁的坡道或安全護欄上躲避，但當事婦人未爬到安全護欄上，眼見牛群放慢速度，便受驚向牛群揮手驅趕，並趁機往後方跑去。

婦人眼見牛群放慢速度，便受驚向牛群揮手驅趕，並趁機往後方跑去。(X) 婦人眼見牛群放慢速度，便受驚向牛群揮手驅趕，並趁機往後方跑去。(X) 婦人的舉動反而引起一隻深色公牛的注意，牠突然轉身朝婦人衝去。(X) 婦人的舉動反而引起一隻深色公牛的注意，牠突然轉身朝婦人衝去。(X) 公牛直接將她撞倒地上，甚至抵著牆面不停衝撞。(X) 公牛連番攻擊後離去，婦人躺在地上已失去意識，最終傷重不治。(X)

同場另有人受傷 剩餘5天活動取消

但婦人的舉動反而引起一隻深色公牛的注意，牠突然轉身朝婦人衝去，直接將她撞倒地上，甚至抵著牆面不停衝撞，目擊的民眾也爆出驚呼，公牛連番攻擊後離去，婦人躺在地上已失去意識，最終傷重不治。當地政府緊急服務中心的發言人證實這宗死亡事故，並提到在牛群奔跑路線的另一處還發生了另一宗導致人員受傷的事件。事故發生後，5日剩餘的活動隨即被取消，相關調查亦已經展開。

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