繼石油後 路透：特朗普政府尋求獲取委內瑞拉黃金及礦產等資源

路透社引述3名知情人士報道，在確保委內瑞拉石油權益之後，總統特朗普政府正尋求讓美國獲得包括黃金在內的更多委內瑞拉礦產的渠道，以擴大對該國豐富天然資源的掌控和影響力。

消息指，此舉可能開放美國投資委內瑞拉礦業，讓美國企業不僅得到石油資源，還能獲取對國家安全至關重要的礦物供應。

美軍今年1月突襲，推翻委內瑞拉總統馬杜羅之後，特朗普力推將委內瑞拉資源與華府戰略和經濟利益緊密地結合。如今消息指，特朗普政府正考慮多項措施來增加美國介入委內瑞拉礦業的程度，包括可能簽署針對關鍵礦物的行政命令。相關命令仍在草擬階段，華府確保委內瑞拉礦產供應的策略有可能調整。