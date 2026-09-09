繼石油後 路透：特朗普政府尋求獲取委內瑞拉黃金及礦產等資源

路透社引述3名知情人士報道，在確保委內瑞拉石油權益之後，總統特朗普政府正尋求讓美國獲得包括黃金在內的更多委內瑞拉礦產的渠道，以擴大對該國豐富天然資源的掌控和影響力。
消息指，此舉可能開放美國投資委內瑞拉礦業，讓美國企業不僅得到石油資源，還能獲取對國家安全至關重要的礦物供應。
美軍今年1月突襲，推翻委內瑞拉總統馬杜羅之後，特朗普力推將委內瑞拉資源與華府戰略和經濟利益緊密地結合。如今消息指，特朗普政府正考慮多項措施來增加美國介入委內瑞拉礦業的程度，包括可能簽署針對關鍵礦物的行政命令。相關命令仍在草擬階段，華府確保委內瑞拉礦產供應的策略有可能調整。
華府評估企業對投資委內瑞拉礦業的興趣
知情人士指出，美國官員已與企業代表會面，評估他們對投資或參與委內瑞拉礦業的興趣。一名公司高層表示：「我們持續密切觀察石油的狀況，並認知到在關鍵礦物方面可能也有相同的趨勢。」
特朗普試圖重振美國在拉丁美洲影響力
白宮發言人羅杰斯表示，美國和委內瑞拉「正從兩國政府重啟合作，以及西方企業對委內瑞拉關鍵產業的新投資當中受益」。一名白宮官員則指，目前沒有簽署行政命令的必要，政府認為現有法律已能提供穩固的投資架構。
這一行動是特朗普重振美國在拉丁美洲影響力的策略之一。根據2018年政府報告，委內瑞拉已知礦產資源包括644噸黃金、146億8,000萬噸鐵礦、3億2150萬噸鋁土礦，以及40萬7885噸鎳。然而，該報告將「儲量」及「資源量」等術語混用，導致難以判斷具經濟效益的礦量。
委內瑞拉政府2021年根據2009年資料繪製的新礦產地圖標示出大量其他礦藏，包括銅、鎳、鈳鉭鐵礦(coltan)、鈾和鎢，但未說明總量。然而，委內瑞拉似乎沒有大量稀土儲量。稀土主要用於磁鐵和先進科技領域上。
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