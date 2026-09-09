特朗普「聖誕禮物」各派4.5萬美元　贈緋聞助理等女幕僚

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，根據特朗普（Donald Trump）財務申報顯示，這3名女幕僚分別是哈普、白宮橢圓形辦公室運作副主任哈里斯（Chamberlain Harris），以及白宮通訊顧問馬丁（Margo Martin），財務申報中將這筆款項列為「節日現金禮物」（cash gift for the holidays）。報道表示，3人的年薪均為15萬美元（約118萬港元），換算下來，特朗普送出的4.5萬美元現金，相當於她們年薪的3成。

「符合相關法律及道德標準」

白宮新聞辦公室對這筆現金贈禮作出說明，表示特朗普長期都有在聖誕節送禮的習慣：「總統長期以來都有向身邊的人送聖誕禮物的習慣，包括有時候也會送給政府部門的員工及幕僚，不論是在政府任職期間或他從事私人事業時都是如此。」

白宮進一步強調：「這裡涉及的禮物與這些人的正式政府職務無關，因此完全符合相關法律及道德標準。」

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