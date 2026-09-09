法國博物館又有名畫被盜　雷諾瓦兩幅真跡失竊值逾億

法國博物館又有名畫被盜 雷諾瓦兩幅失竊真跡值逾億

法國南部知名的雷諾瓦博物館（Musée Renoir）驚傳竊案！位於濱海卡涅（Cagnes-sur-Mer）的博物館9月8日清晨遭2名竊賊闖入，四幅印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作遭竊，其中兩幅在竊賊逃離時被丟棄於博物館花園內，已由警方尋回，目前仍有兩幅名畫下落不明。 當地市長布馬松（Bryan Masson）表示，閉路電視畫面顯示，兩名竊賊先剪斷博物館圍籬，進入花園後，再破壞固定畫框的結構，將畫作取下帶走。警方指出，博物館警報於當地時間清晨5時48分響起，警方約5分鐘後抵達現場。不過，竊賊聽到警報後立即逃離，最終有兩幅畫作被遺留在花園中，順利尋回。

兩幅畫作被遺留在花園 馬松形容，這批竊賊「裝備精良」且「消息靈通」，犯案時戴着頭盔、手套及戰術裝備，並攜帶電動刀與鋼鋸等工具。警方則在現場發現2個拉鍊袋，目前正調查是否屬於疑犯。目前仍失竊的2幅作品，分別是《科隆納・羅馬諾夫人的肖像》（Portrait of Madame Colonna Romano，1910年）及《井邊少女》（Young Girl at the Well，1886年）。 另外兩幅遭竊後被丟棄、已經尋回的作品，則包括《皮尚夫人肖像》（Portrait of Madame Pichon，1895年）及《可可・利桑特》（Coco Lisant，1905年）。據當地政府說法，每幅遭竊畫作估值約900萬歐元（約8,215萬港元），但由於雷諾瓦作品具有極高的藝術與歷史價值，實際市場價值難以單純以金額衡量。

接連發生藝術品失竊案 馬松在博物館外接受媒體採訪時表示，攻擊雷諾瓦博物館等同於攻擊濱海卡涅市重要的歷史與文化遺產。他強調，雷諾瓦的作品具有極高價值，竊賊即使成功帶走，也很難在正常市場上出售。 雷諾瓦博物館收藏這名印象派大師的12件作品，於1960年正式開放。雷諾瓦晚年曾居住於此，博物館也是他1919年逝世前最後一處住所。館內除了畫作之外，也收藏雷諾瓦生前使用過的畫架、輪椅、照片及私人書信等物品。 此次竊案也再次引發歐洲博物館藝術品安全問題的關注。近年歐洲多地接連發生高價藝術品失竊案件，包括去年10月巴黎羅浮宮遭竊、法國皇冠珠寶失蹤，以及上個月西西里島一間博物館四幅文藝復興時期畫作遭竊。