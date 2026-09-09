熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-09 17:15
更新：2026-Sep-09 17:15

法國博物館又有名畫被盜　雷諾瓦兩幅真跡失竊值逾億

分享：
法國博物館又有名畫被盜　雷諾瓦兩幅失竊真跡值逾億

法國博物館又有名畫被盜　雷諾瓦兩幅失竊真跡值逾億

法國南部知名的雷諾瓦博物館（Musée Renoir）驚傳竊案！位於濱海卡涅（Cagnes-sur-Mer）的博物館9月8日清晨遭2名竊賊闖入，四幅印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）畫作遭竊，其中兩幅在竊賊逃離時被丟棄於博物館花園內，已由警方尋回，目前仍有兩幅名畫下落不明。

當地市長布馬松（Bryan Masson）表示，閉路電視畫面顯示，兩名竊賊先剪斷博物館圍籬，進入花園後，再破壞固定畫框的結構，將畫作取下帶走。警方指出，博物館警報於當地時間清晨5時48分響起，警方約5分鐘後抵達現場。不過，竊賊聽到警報後立即逃離，最終有兩幅畫作被遺留在花園中，順利尋回。

兩幅畫作被遺留在花園

馬松形容，這批竊賊「裝備精良」且「消息靈通」，犯案時戴着頭盔、手套及戰術裝備，並攜帶電動刀與鋼鋸等工具。警方則在現場發現2個拉鍊袋，目前正調查是否屬於疑犯。目前仍失竊的2幅作品，分別是《科隆納・羅馬諾夫人的肖像》（Portrait of Madame Colonna Romano，1910年）及《井邊少女》（Young Girl at the Well，1886年）。

另外兩幅遭竊後被丟棄、已經尋回的作品，則包括《皮尚夫人肖像》（Portrait of Madame Pichon，1895年）及《可可・利桑特》（Coco Lisant，1905年）。據當地政府說法，每幅遭竊畫作估值約900萬歐元（約8,215萬港元），但由於雷諾瓦作品具有極高的藝術與歷史價值，實際市場價值難以單純以金額衡量。

09c9c059 bfb5 41a1 a1f1 8f7fb3e0b80e 70367154 e9f8 458a b65e 81402cf55a21 Renoir Portrait de Madame Colonna Romano, non daté Renoir Portrait de Madame Stephen Pichon, 1895 Renoir Coco lisant, 1905

接連發生藝術品失竊案

馬松在博物館外接受媒體採訪時表示，攻擊雷諾瓦博物館等同於攻擊濱海卡涅市重要的歷史與文化遺產。他強調，雷諾瓦的作品具有極高價值，竊賊即使成功帶走，也很難在正常市場上出售。

雷諾瓦博物館收藏這名印象派大師的12件作品，於1960年正式開放。雷諾瓦晚年曾居住於此，博物館也是他1919年逝世前最後一處住所。館內除了畫作之外，也收藏雷諾瓦生前使用過的畫架、輪椅、照片及私人書信等物品。

此次竊案也再次引發歐洲博物館藝術品安全問題的關注。近年歐洲多地接連發生高價藝術品失竊案件，包括去年10月巴黎羅浮宮遭竊、法國皇冠珠寶失蹤，以及上個月西西里島一間博物館四幅文藝復興時期畫作遭竊。

馬松警告，這類案件顯示博物館正面臨更加「有組織」的藝術品犯罪威脅。他呼籲法國政府提供更多財政資源，協助地方政府與博物館提升監視、警報及其他安全防護措施，以因應日益有組織且有計劃的藝術品竊盜犯罪。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務