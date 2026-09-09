日本札幌頻發生強迫買國旗事件　疑曾在多地發生

日本媒體報道，近期在北海道的札幌有多間餐廳，被一名女子入內，要求他們支付購買國旗的事件。餐廳雖然想拒絕，但卻被對方滋擾，最終不得不付錢。而報道指，在數年前日本全國多地亦出現類似的事件，但目前未有證據是集團行動。

日本朝日電視台報道，在札幌薄野的一位酒吧的東主表示，在大約一個星期前，有一名外國籍的女子進入酒吧，拿出一支日本國旗，要求他支付500日圓的費用。店主考慮到對方在未獲得金錢下不願離開，最後支付了500日圓打發該女子。東主指，該女子手持一張紙，報稱自己是聾啞人士，但是來日本想學習日本文化，因此希望店家捐助500日圓，並以國旗作為禮物。而報道其後發現，札幌市內近期有不少餐廳都出現類似的事件。有人透露，這些索錢的人，甚至向喝醉的人埋手，索取1,000日圓。