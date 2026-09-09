日本札幌頻發生強迫買國旗事件　疑曾在多地發生

日本媒體報道，近期在北海道的札幌有多間餐廳，被一名女子入內，要求他們支付購買國旗的事件。餐廳雖然想拒絕，但卻被對方滋擾，最終不得不付錢。而報道指，在數年前日本全國多地亦出現類似的事件，但目前未有證據是集團行動。
日本朝日電視台報道，在札幌薄野的一位酒吧的東主表示，在大約一個星期前，有一名外國籍的女子進入酒吧，拿出一支日本國旗，要求他支付500日圓的費用。店主考慮到對方在未獲得金錢下不願離開，最後支付了500日圓打發該女子。東主指，該女子手持一張紙，報稱自己是聾啞人士，但是來日本想學習日本文化，因此希望店家捐助500日圓，並以國旗作為禮物。而報道其後發現，札幌市內近期有不少餐廳都出現類似的事件。有人透露，這些索錢的人，甚至向喝醉的人埋手，索取1,000日圓。
有前日本警察，日本的治安專家就指：「據我了解，目前似乎沒有任何組織參與其中。我覺得這只是個人為了賺點零錢或補貼旅行費用而做的。大約在2019至2020年，秋葉原、澀谷、新橋和新宿的街頭都出現過這種旗幟，但我認為現在出現了一種新的策略，他們會進入餐廳，用高壓推銷的方式兜售，而且拒絕離開餐廳。」專家指：「如果他們意識到你會付錢，他們可能還會再來，所以第一印象至關重要。直接無視他們，讓他們離開。如果他們糾纏不休，打電話報警是個不錯的應對方法。」
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