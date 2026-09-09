南韓遊戲公司創辦人離婚　再破當地分身家紀錄

南韓法院在今日（9日）裁判，遊戲公司Smilegate的創辦人權赫彬在與妻子離婚的訴訟中，需要向妻子支付35%的公司股權，估計涉及2.4萬億韓圜，打破今年7月SK海力士集團董事長崔泰源離婚案的數字。
權赫彬在2001年與妻子結婚，2020年開始分居，在2022年太太以權赫彬疏於照顧家庭而提出離婚。妻子指自己在Smilegate成立初期有參與管理，持有當中30%的股份，並擔任公司的董事。她指自己有20多年來需要獨自承擔家務，因此要求權赫彬向她支付一半的股份。雖然權赫彬的辯護中，指太太並沒有出資，也沒有在公司工作，因此不能被當成共同創辦人。
法院其後判權赫彬需要支付35%的股權。而根據目前權擁有的股份約僅7.1萬億韓圜，因此將需要分給太太的部份佔約2.4萬億韓圜。這案件創下南韓最大的離婚分產金額紀錄。在今年7月，SK海力士董事長崔泰源因為與太太離婚，而需要向前妻支付9,440億韓圜。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。