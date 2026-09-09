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出版：2026-Sep-09 17:17
更新：2026-Sep-09 17:17

日本麵店限時15分鐘食完大碗拉麵 通融學生吃40分鐘結果食過量店外狂嘔

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日本麵店限時15分鐘食完大碗拉麵 通容學生吃40分鐘事後店外狂嘔

「拉麵次郎」京都店的拉麵份量以超大見稱。(互聯網)

日本拉麵店「拉麵次郎」京都店以超大份量聞名，但因為太多人不自量力叫了「大盛(大碗)拉麵」，食得過量而在街上嘔吐，遭鄰居投訴影響衛生。店方因此限定「凡叫大盛拉麵須在15分鐘內吃完」，避免顧客過量進食導致嘔吐，但日前再爆出有人食了大盛拉麵後在店外嘔吐。店家特意在上周五(4日)於社交網發文，稱翻看了閉路電視片段，發現前一天來了4名學生，其中一人點了大盛拉麵，因為當時店內客人不多，所以讓他「違規」食了40分鐘，導致今次事件，感到十分抱歉。

食客「若頻頻去廁所或臉色蒼白」會請其離開

該店同時宣布會收緊有關規則，指大盛拉麵只供能夠在15分鐘內吃完的顧客；若顧客在用餐時出現頻頻去廁所、臉色蒼白或想吐揞住口等「死撐」情況，店方將主動要求他停止進食並離開。他們亦會在自助點餐售票機上標明，大盛拉麵須在15分鐘內食完，希望顧客量力而為。老闆也可能在煮餐前再一次口頭確認，希望顧客理解。大盛拉麵似乎是吸引客人的噱頭，讓客人挑戰。店方強調顧客吃不完沒有關係，是可以食剩的。據悉，「拉麵次郎」以份量大見稱，涉事京都店的份量更是超大。有曾光顧該店的博客表示，他在該店叫了中等份量的拉麵而非大盛，但已是一般拉麵店份量的3倍。而且該店的配菜如芽菜等份量也很多，肉塊也非常厚。

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有網民認為15分鐘苛刻

對於15分鐘食完大盛拉麵的規定，有網民表示，15分鐘根本是強人所難，變相逼人吃更快更容易嘔吐，希望最少20分鐘或30分鐘；也有人指出，有些大胃王吃得慢，但食量大。但亦有網民認為顧客有責任，指「店方早說過吃不完可以剩，硬撐到在店外吐根本是給店家添麻煩」，而且該店也有提供少麵、半麵等選擇，顧客應根據自己食量而點餐。另有人指，店方不是限制進食時間，而是指大盛拉麵只適合15分鐘內吃完的人。支持店家的一方又認為，若常出現食客周圍嘔吐，將招致鄰居投訴，或影響他們繼續經營下去。

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