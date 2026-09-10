尼古拉斯基治加州豪宅下陷現9米天坑　疑海岸侵蝕釀禍

荷李活男星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）位於美國加州馬里布豪宅發生「下陷」，這棟價值1050萬美元（緣8233萬港元）的海邊豪宅，日前突然出現巨大下陷，整段車道連同部分路面崩落範圍達9米。
綜合美國傳媒報道，該豪宅通往封閉式車房的車道出現大面積崩塌，原本完整的柏油與混凝土地面，形成巨大深坑，坑洞周圍還能看到斷裂的混凝土、梯子、電線以及疑似欄柵的碎片。
現場拉起封鎖線，工人穿著安全背心勘查，消防車則停在住宅附近，一條黃色水管從車輛延伸至現場。報道指出，消防人員原本接獲疑似「煤氣管破裂」通報而趕到，卻出現如此驚人的塌陷。
當地官員表示，巨型坑洞初步認為與「海岸侵蝕」（coastal erosion）有關，範圍約9米長、9米闊。由於該豪宅位處太平洋沿岸，當地近期又受到大雨與強勁海浪影響，外界擔心持續的海岸侵蝕恐進一步威脅房屋結構。
2年前買入 面積約4,000平方呎
報道指出，尼古拉斯基治是於2024年以1050萬美元買下這棟約4,000平方呎的海邊豪宅，擁有壯觀海景以及私人屋頂露台，坐擁海岸絕佳位置。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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