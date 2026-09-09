IAEA：北韓寧邊建第2座濃縮鈾設施 可容納28組離心機

國際原子能機構(IAEA)表示，北韓已在寧邊(Yongbyon)核設施園區內興建第2座鈾濃縮設施，最多可容納28組離心機機組。此外，北韓在降仙(Kangson)擴建的鈾濃縮設施亦已開始運作。
北韓在多處持續擴大核設施建設
路透社報道，國際原子能機構在一份日期標註為8月28日的報告中指出，調查結果顯示，北韓正在多處地點持續擴大核設施建設。
報告指出，從2009年起，國際原子能機構在北韓已沒派駐人員，現在主要依賴衛星影像和公開資料，包括北韓官媒發布的照片，追蹤平壤當局的核活動。
北韓寧邊新建築物已裝設離心機
國際原子能機構將北韓領袖金正恩今年6月視察行程的官媒照片，與建築物興建期間拍攝的衛星影像進行比對，確認寧邊核設施內一幢新建的2層高建築物，是園區內第2座鈾濃縮設施。
報告指出，這次視察的照片顯示，這幢主建築物的樓上及樓下都已裝設離心機，且最多可容納與照片中相同的28組離心機。
跡象顯示北韓降仙濃縮鈾設施今年1月開始運作
種種跡象顯示，北韓當局2024年在平壤附近降仙擴建的鈾濃縮設施廠房，已於今年1月開始運作。
國際原子能機構指出，北韓核計劃持續擴張，已違反聯合國安理會決議。總幹事格羅西(Rafael Grossi)周二(8日)向理事會發表聲明指出：「降仙及寧邊濃縮設施持續運作，以及據報北韓持續擴大生產武器級核原料，這是令人嚴重關切的事態。」
北韓已多次拒絕接受國際原子能機構檢查其核設施。北韓駐聯合國維也納辦事處去年9月曾表示，北韓作為核武國家的地位已不可逆轉，並稱北韓不受《核不擴散條約》(Non-Proliferation Treaty)約束，外國施壓也不會改變北韓擁核國家的地位。
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