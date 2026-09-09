IAEA：北韓寧邊建第2座濃縮鈾設施 可容納28組離心機

國際原子能機構(IAEA)表示，北韓已在寧邊(Yongbyon)核設施園區內興建第2座鈾濃縮設施，最多可容納28組離心機機組。此外，北韓在降仙(Kangson)擴建的鈾濃縮設施亦已開始運作。

北韓在多處持續擴大核設施建設

路透社報道，國際原子能機構在一份日期標註為8月28日的報告中指出，調查結果顯示，北韓正在多處地點持續擴大核設施建設。

報告指出，從2009年起，國際原子能機構在北韓已沒派駐人員，現在主要依賴衛星影像和公開資料，包括北韓官媒發布的照片，追蹤平壤當局的核活動。