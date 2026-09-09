日本名古屋料今晚再有暴雨　至今43人受傷

日本東海地方的大雨持續，當地預計在今日（9日）晚上再有線狀降水帶的出現。在昨日名古屋錄得史上最高，每小時104.5毫米雨量木。而至今當地錄得43人受傷以及200輛車被水淹浸的情況。

日本氣象廳向東海地區，即愛知縣、靜岡縣及岐阜縣等地發出警告，指今日會有河水泛濫及低地水浸的情況，而明日可能會有山泥傾瀉的嚴重事故。氣象廳預計在今晚9時，愛知及岐阜兩縣，以及稍後在靜岡會再出現線狀降水帶。根據氣象廳的資料，截至今日凌晨1時20分，在之前的24小時在名古屋的千種區錄得219.5毫米的雨量，其中名古屋更在1小時錄得104.5毫米雨量，創當地有紀錄以來最多，而在靜岡市中心的葵區，至今日上午11時有267毫米雨量，岐阜的下呂市亦有213毫米的雨量。