日本名古屋料今晚再有暴雨　至今43人受傷

日本東海地方的大雨持續，當地預計在今日（9日）晚上再有線狀降水帶的出現。在昨日名古屋錄得史上最高，每小時104.5毫米雨量木。而至今當地錄得43人受傷以及200輛車被水淹浸的情況。
日本氣象廳向東海地區，即愛知縣、靜岡縣及岐阜縣等地發出警告，指今日會有河水泛濫及低地水浸的情況，而明日可能會有山泥傾瀉的嚴重事故。氣象廳預計在今晚9時，愛知及岐阜兩縣，以及稍後在靜岡會再出現線狀降水帶。根據氣象廳的資料，截至今日凌晨1時20分，在之前的24小時在名古屋的千種區錄得219.5毫米的雨量，其中名古屋更在1小時錄得104.5毫米雨量，創當地有紀錄以來最多，而在靜岡市中心的葵區，至今日上午11時有267毫米雨量，岐阜的下呂市亦有213毫米的雨量。
當地媒體報道，愛知縣內至今有43人受傷，包括有人跌倒。而全縣有57楝房屋輕微水浸，另外有38楝嚴重水浸。名古屋市內，有約200輛車被水浸後遺留在路邊，影響當地交通。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。