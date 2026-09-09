日本女子逃避警察追捕　帶刀東京高速公路逆走10公里

日本東京及千葉今日（9日）發生一宗瘋狂駕駛的事件。一名55歲女子在千葉逃避警察的追捕，在東京外環公路上逆線行駛，至東京的澀谷被警察拘捕，其後在其車上搜獲一把15厘米長的刀。
據日本警察廳指，在今晨9時半，一輛私家車被指在千葉的京葉高速公路被指阻礙交通，警察到達後想與女子查問，期間女子左手拿着一把刀，在大約對峙1個小時後，女子突破開車沿京葉高速公路逃走。期間有停車再與警察對峙，其後再開車並撞到一輛警車，至上午11時半被拍到已轉到外環公路的入口開始逆線行走，警察因為太過危險，之後放棄追捕。直至下午2時，警察在澀谷發現車輛後，將車輛截下並拘捕女子。當地報道指，女子以時速最多70公里，在公路逆線約10公里。
社交平台有網民放上影片，揭露在東京的追逐。一架銀色私家車在公路上逆線行駛，與後面3輛警車追逐。之後有人拍到，警察在澀谷截停了該輛私家車，並將女子拉出車外。警察表示以違反刀槍法例將女子拘捕，而事故中目前未有人報稱受傷。千葉縣警察考慮以妨礙警察公務調查。
【職質受けた車、急発進し高速逆走】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) September 9, 2026
東京外環道で9日、車が逆走しているとの目撃情報が複数確認された。投稿映像によると、逆走車に続き、複数のパトカーが追跡しているのが分かる。…
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