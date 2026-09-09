日本女團AKB48舉辦中日友好活動　中國偶像頻退出致中止

日本女子偶像團體AKB48在早前公布，將在大阪舉行的握手會中，舉辦中日友好活動，邀請來自中國的偶像女生參加，但中方的女生接連表示已退出活動，團體在今日（9日）公布中止。

日本媒體報道，AKB48在上周四（3日）公布，在今個周末（12日）舉行的大阪握手會內進行中日友好的交流活動，邀請了4位中國的女性偶像參與握手會。然而4名中國偶像，其後陸續發表退出的宣言。AKB48在今日公布活動取消，並指有關活動其實是由促進中日友好交流的慈善團體「日中友好會館」舉辦。AKB48表示一切向有關團體查詢。據報道，4位中國代表原預計會進行歌舞表演以及進行握手會。