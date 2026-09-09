日本女團AKB48舉辦中日友好活動　中國偶像頻退出致中止

日本女子偶像團體AKB48在早前公布，將在大阪舉行的握手會中，舉辦中日友好活動，邀請來自中國的偶像女生參加，但中方的女生接連表示已退出活動，團體在今日（9日）公布中止。
日本媒體報道，AKB48在上周四（3日）公布，在今個周末（12日）舉行的大阪握手會內進行中日友好的交流活動，邀請了4位中國的女性偶像參與握手會。然而4名中國偶像，其後陸續發表退出的宣言。AKB48在今日公布活動取消，並指有關活動其實是由促進中日友好交流的慈善團體「日中友好會館」舉辦。AKB48表示一切向有關團體查詢。據報道，4位中國代表原預計會進行歌舞表演以及進行握手會。
日中友好會館的人員接受日本媒體訪問表示，他們接到通知指有關的4位中方人員在最後一刻取消了行程，而之前團隊本身有10名成員已抵達日本，並在準備按計劃進行活動，並指並不清楚具體的原因，指取消行程只是「個人原因」。本次受邀的4位中國代表分別為「小霧／une」、「夏小米／Natsumi」、「結／Yui」以及「娜娜／Nicona」，在小霧的微博上解釋：「關於本次參與本次中日文化交流演出的籌備，我的初衷是希望以舞台為紐帶，進行純粹、真誠的文化交流，並向行業前輩們進行學習。」她指「但最終本次宣發，完全與我方進行溝通確認，官宣時間節點與公開文案引發巨大爭議，客觀上傷害到大眾民族情感，期間我也曾多次與主辦方溝通協調，但最終雙方無法達成一一致。我認為目前情況已然偏離了我所認可的友好、尊重的交流基礎。」
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。