Anthropic研究員憂AI安全請辭　擔心最快明年底失控

Anthropic研究員Jacob Coxon星期二宣布離職並退出AI行業，理由是不願參與失控的AI競賽。Coxon接受《華爾街日報》專訪及在社交媒體上警告最快到明年底，局面可能已經失控。他表示上述兩間公司沒有負責任地研發AI，形容是拿人類的生命作賭注（gambling with our lives）。

現年27歲的Coxon，曾任職OpenAI，之後轉投強調安全的Anthropic。他承認Anthropic對於AI安全的努力，但認為在缺乏政府干預或放慢行業研發速度下，沒有公司能負責任開發出超越人類的通用AI（AGI）。他決定離開該公司，不想參與開發「自我改進型」（self-improving）的AI系統，並擔心這類系統可能會失控，甚至毁滅人類。