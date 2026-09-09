廣島18歲嫩爸不滿初生兒哭鬧 膠袋笠頭3個半鐘侷死男嬰

男子其後被捕，供稱「因為兒子哭得很嘈吵，這樣做(把膠袋套住頭部)，便會安靜下來」，否認故意殺害兒子。

日本放送協會(NHK)等報道，案發於廣島縣福山市，男子涉嫌於本月4日清晨5時30分左右，在家裡用膠袋套住2個月大兒子頭部約3個半小時，期間沒有查看兒子情況，最終導致男嬰死亡。警方本月7日進行剖驗，確認男嬰死因為窒息。

日本廣島縣一名18歲嫩爸因嫌棄2個月大兒子晚上哭鬧，竟用膠袋套住男嬰頭部長達3個半小時，導致男嬰窒息死亡。報道指，廣島縣當局上月接獲關於這個家庭涉嫌疏忽照顧兒童的舉報。

警方調查後發現，男子與女伴早上9時已發現男嬰有異樣，但4個多小時後女伴才打電話報警。警方將持續調查兩人為何延誤報案。

涉案男女被舉報疏忽照顧兒子

報道指，上月22日，廣島縣東部兒童家庭中心接獲舉報，懷疑這對男女疏忽照顧兒子，晚上把男嬰獨留在家。福山市人員收到縣政府通知後上門探訪，當日僅男嬰的祖母在家，父母不在。市政府人員查看男嬰的情況，其後向縣當局報告「男嬰看來精神很好」。

案發後，有鄰居表示震驚，稱平日與這家人沒有接觸，甚至不知道有嬰兒出生，發生這樣的悲劇，感到痛心。