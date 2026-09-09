911襲擊25年前夕 紐約公開17萬頁檔案 市長批當局隱瞞毒空氣真相害死無數民眾

本周五是911恐襲25周年，紐約市政府公開逾17萬頁過去未曾披露的檔案，揭示當年在世貿中心倒塌後的長時間內，遺址周邊仍存在多種有害及致癌物質，但當時政府官員卻持續向公眾保證空氣安全。紐約民主黨籍市長馬姆達尼(Zohran Mamdani)批評，當年民眾因相信官方說法而暴露於有毒環境，最終導致大量人患病甚至死亡，人數遠超911襲擊的約3,000名死者。

馬姆達尼於記者會上宣布公開相關文件，指若當年政府與倖存者站在同一陣線，並在每個階段提供所需協助，情況本可不同，但現實卻恰恰相反，「民眾生病是因為他們所信任的領導人撒謊，告訴他們呼吸有毒的空氣是安全。」