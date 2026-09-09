911襲擊25年前夕 紐約公開17萬頁檔案 市長批當局隱瞞毒空氣真相害死無數民眾

本周五是911恐襲25周年，紐約市政府公開逾17萬頁過去未曾披露的檔案，揭示當年在世貿中心倒塌後的長時間內，遺址周邊仍存在多種有害及致癌物質，但當時政府官員卻持續向公眾保證空氣安全。紐約民主黨籍市長馬姆達尼(Zohran Mamdani)批評，當年民眾因相信官方說法而暴露於有毒環境，最終導致大量人患病甚至死亡，人數遠超911襲擊的約3,000名死者。
馬姆達尼於記者會上宣布公開相關文件，指若當年政府與倖存者站在同一陣線，並在每個階段提供所需協助，情況本可不同，但現實卻恰恰相反，「民眾生病是因為他們所信任的領導人撒謊，告訴他們呼吸有毒的空氣是安全。」
文件揭當局早知污染風險
今次公開的檔案一直存放於紐約市政府辦公室，直至去年才在68個箱子中被發現。文件涵蓋世貿中心遺址周邊空氣監測數據，以及多份政府高層內部備忘錄。根據文件內容，在襲擊發生兩個月後，世貿中心廢墟附近仍錄得致癌物苯的濃度上升；至事發10個月後，距離遺址約1.6公里的地區依然發現石棉殘留。此外，美國環保署人員亦曾在持續燃燒的廢墟範圍內，檢測到較高濃度的致癌物二噁英。
其中一份提交予時任副市長哈丁(Robert Harding)的內部文件「哈丁備忘錄」(Harding Memo)顯示，市府高層當時已知悉有毒空氣及防護裝備不足可能衍生大規模健康問題，並預料將面對數以千計索償。文件更曾研究透過立法限制市政府所需承擔的法律責任，被外界質疑當局明知存在風險卻未有如實向公眾交代。
馬姆達尼雖未點名指責特定人士，但表示部分官員曾向市民傳達錯誤訊息。當年紐約共和黨籍市長朱利亞尼(Rudy Giuliani)及時任美國環保署署長惠特曼(Christine Todd Whitman)等人，均曾公開保證世貿中心廢墟一帶空氣安全。