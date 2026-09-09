電解質飲品未必健康？專家揭含一成分「濫飲」恐增血壓傷腎

電解質飲品近年愈趨普及，但有英國專家警告不少產品含較高鈉質，長期飲用或增高血壓及腎臟受損風險，特別是本身患高血壓或腎病而未察覺的人。
英媒指當地一瓶500毫升電解質飲品平均含約320毫克鈉，即約0.8克鹽，已較一包細包原味薯片高；英國人每日平均攝取約8.4克鹽，已超出建議上限6克，若再經常飲用電解質飲品，鹽分攝取量或進一步增加。
專家︰一般人毋須每日飲用
英國基爾大學腎臟病學榮譽教授Simon Davies稱，額外攝取鈉質會推高血壓，而高血壓可損腎臟功能；當腎臟排走鹽分能力下降，血壓會進一步升高，形成惡性循環。更令人擔心的是，不少人可能到問題相當嚴重時才察覺。他並指電解質飲品本為長時間劇烈運動，或因嘔吐、腹瀉流失大量水分及鹽分的人而設，大部分人日常補水飲清水已足夠，毋須把電解質飲品當成每日保健品，「每天飲用電解質飲品根本沒有任何理據」，並指目前沒有證據顯示健康人士可從中獲得額外健康益處。Kidney Research UK指，英國約有700萬人患有不同程度慢性腎病，其中500萬人未獲診斷，對這些人而言，額外鈉質或令情況惡化。
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