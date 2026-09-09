電解質飲品未必健康？專家揭含一成分「濫飲」恐增血壓傷腎

電解質飲品近年愈趨普及，但有英國專家警告不少產品含較高鈉質，長期飲用或增高血壓及腎臟受損風險，特別是本身患高血壓或腎病而未察覺的人。

英媒指當地一瓶500毫升電解質飲品平均含約320毫克鈉，即約0.8克鹽，已較一包細包原味薯片高；英國人每日平均攝取約8.4克鹽，已超出建議上限6克，若再經常飲用電解質飲品，鹽分攝取量或進一步增加。