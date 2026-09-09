名古屋暴雨水浸 食店馬桶幾乎沒頂(有片)

日本愛知縣首府名古屋周二(8日)降下破紀錄暴雨，1小時錄得104.5毫米雨量。市內洪水周三已退去，市民仍難忘前一天暴雨來襲一刻，「水位幾乎淹到膝蓋，我從未見過這麼大的雨」。另有人說，「雨大到眼睛都睜不開。」從網上片段可見，市內一條河道氾濫，水位高過路面，街道變成河流一部分，有一輛白色汽車在水中漂浮，足見當地降雨量之驚人。開於地庫的食店損失慘重，積水幾乎浸到枱面，店內廁所的馬桶幾乎沒頂。
名古屋市內交通也大受影響，地鐵自周二下午5時15分起停駛，於當晚10時30分才恢復，車站內擠滿趕回家的乘客。當局指，雖然過去也曾因地震等導致地鐵短暫停駛，但今次是自1957年開通以來，首次全線如此長時間停駛。洪水湧入部分車站，導致月台幕門和入閘機等不能運作。有乘客稱滯留了超過3小時。JR鐵路一般路線周二也大規模停駛。
名古屋暴雨｜亞運400選手職員須疏散
今屆亞運在名古屋舉行並於本月19日揭幕，至10月4日結束，多個比賽場館和設施在今次暴雨中亦出現漏水。雖然還未揭幕，但部分項目初賽將開始，選手和職員居住的港區也受波及，約400人一度須疏散至其他地方。亞運比賽將於54座場館舉行，主要分布在愛知縣和名古屋市，東京、岐阜、靜岡和大阪亦會承辦部分項目。今屆亞運不設選手村，主辦單位提供了一艘郵輪、木製貨櫃屋和酒店給運動員入住。受暴雨影響的是入住名古屋花園碼頭，即是木製貨櫃屋所在的運動員。市長廣澤一郎表示，表示雖然部分場館出現漏水或積水，但情況不算嚴重，各項賽事會按計劃進行。
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